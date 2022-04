Guardiolas Streben nach der ersten Krönung nach Barcelona

Citys Startrainer Pep Guardiola wartet schon elf Jahre auf nächsten Coup in der Königsklasse. Heute wartet im Halbfinale Real Madrid.

Manchester/Wien. Pep Guardiola weiß, worum es geht. „Es ist das Halbfinale der Champions League. Ich bitte unsere Fans: Nehmt einen Zug, einen Bus oder ein Auto. Wir brauchen euch“, sagte der Trainer von Manchester City vor dem heutigen Hinspiel (21 Uhr, Amazon Prime Video) gegen Real Madrid. Erst zum dritten Mal überhaupt steht sein Klub in der Vorschlussrunde – und träumt vom ersten Titelgewinn in der Königsklasse.

„Es wird eine besondere Nacht für uns. Wir müssen es genießen und alles geben“, forderte Guardiola. Im Vorjahr unterlag Manchester im Endspiel dem FC Chelsea 0:1, nun soll es wieder ins Finale gehen, das am 28. Mai in Paris stattfindet. Die Königlichen aus Madrid sind dabei ein äußerst unangenehmer Gegner. Das Rennen um die spanische Meisterschaft ist vorzeitig entschieden, man kann sich nun voll auf die Citizens konzentrieren. Diese liegen fünf Spiele vor Schluss in der Premier League nur einen Punkt vor Liverpool.

Goldene Barça-Ära

Guardiola hat mit City seit seinem Amtsantritt 2016 zwar drei Mal die Meisterschaft gewonnen, sein letzter Champions-League-Triumph aber liegt lang zurück. 2009 und 2011 war ihm das jeweils mit dem FC Barcelona gelungen. Bei den Bayern scheiterte der mittlerweile 51-Jährige anschließend ebenso wie bislang auch mit den Engländern.

Real habe schon „einige Trophäen im Schrank“, sagte Guardiola über die 13 Pokale der Spanier allein in der Königsklasse. Das soll auch ein Versuch sein, dem Team von Trainer Carlo Ancelotti die Favoritenrolle anzuhängen. Bei den Madrilenen ist der Einsatz von David Alaba (muskuläre Probleme) ungewiss.

(APA)