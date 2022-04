So ticken die Superreichen wie Musk, Bezos, Gates und Co.

(c) via REUTERS (POOL)

Elon Musk ist der reichste Mensch der Welt und selbst nach seinem Kauf von Twitter um 44 Milliarden Dollar bleibt er dies unangefochten. Aber wie viele Superreiche gibt es wirklich, wo leben sie und womit wurden sie so unfassbar reich? Eine Spurensuche.

Alles spricht also von Elon Musk. Der reichste Mensch der Welt hat kurz ins Portmonee gegriffen und den Nachrichtendient Twitter um 44 Milliarden Dollar gekauft. Nach dieser Transaktion wird Tesla-Gründer Musk übrigens noch immer der reichste Mensch sein. In der Welt der Milliardäre bleibt somit alles beim Alten. Doch wie sieht sie aus, die Welt der Superreichen? Wer sind sie, wie ticken sie und was macht sie aus?

Die Experten von MoneyTransfers.com haben die Milliardäre erforscht. Das Ergebnis ist spannend und teilweise unerwartet. Denn obwohl in der medial-globalen Welt viel über Milliardäre wie Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates oder Warren Buffett berichtet wird. Tatsächlich sind es wenige. 0,00003 Prozent der Menschen haben neun Nullen hinter ihrem Vermögen. Aktuell sind es 2668 Personen weltweit. Gemeinsam besitzen sie ein Vermögen von 12,7 Billionen Dollar. Laut World Inequality Report besitzen die Milliardäre also drei Prozent des weltweiten Vermögens.