Neuer Concept-Store für Spezialitätenkaffee ab Herbst in Wien

„Kaffein Zeitgeist“ wird ab Herbst 2022 den zweiten Standort in der Wiener Innenstadt eröffnen.

Direkt hinter dem Stephansdom, in der Schulerstraße 1-3, wird ab Herbst 2022 in Wien der Concept-Store „Kaffein Zeitgeist“ eröffnen. Das Unternehmen ist bereits mit einem Kaffeespezialitätenlokal in der Innenstadt vertreten. Am neuen Standort entsteht auf 380 m2 ein Raum auf mehreren Ebenen. Das Kaffee-Angebot wird von biodynamischen Weinen sowie einem vegetarischen Mittagstisch ergänzt. Direkt vor Ort wird Röstkaffee hergestellt und im Shop verkauft. Vermittelt wurde das Geschäftslokal kürzlich von Colliers und Colourfish.