Trauer um Krone-Sportchef Peter Frauneder

Peter Frauneder ist nach kurzer, aber schwerer Krankheit am Montag in Wien im Alter von 54 Jahren verstorben.

Schmähbruder, Experte, journalistische Autorität im Skizirkus, PS-Insider oder leidenschaftlicher Fußballfan: es gibt noch viel mehr Begriffe oder Episoden sonder Zahl, die Peter Frauneder, sein Auftreten und seine Arbeit beschreiben würden. Doch dafür reicht dieser Platz schlicht nicht aus. Österreichs Sportszene und Journalisten trauern um einen Vollprofi, der am Montag überraschend in Wien im 55. Lebensjahr verstorben ist.

Jede Medaille in diesem Geschäft hat zwei Seiten, „Frauni“ war einer der „alten Schule“ und wusste, welche den Ausschlag für Erfolg oder Versagen gegeben hat. Gesellig, laut im Lachen, oft am Telefon und doch nahbar, der Wiener – seit 1993 im „Krone“-Sport und seit 2016 endgültig in leitender Funktion – wusste, was gute Geschichten sind. Und wie er trotzdem auch Fan sein konnte.

Immer in Action

Wie etwa im Februar 2000 in Madrid. Nach einer höchst launigen F1-Präsentation in Jerez warteten einige Stunden in Spaniens Sport-Hochburg. Der Tipp des „Finnen“, dass doch Real an diesem Abend in der Copa del Rey spiele, war kaum ausgesprochen, da saß man schon im Taxi, weil er sofort eines, „charmant“, aufgehalten hatte. „Hearst, ins Estadio Bernabéu. Da samma dabei . . .“

2021 veröffentlichte Frauneder, er hinterlässt eine Ehefrau und einen Sohn, 17, in Wien sein Lebenswerk. „Sportidole hautnah – Erinnerungen aus 30 Jahren Reporter-Leben“. Voll lustiger Geschichten, die man so nie liest, weil sie auch weit über jede Sperrstunde hinausreichen. Aber, das ist die hohe Kunst: nah dran sein und trotzdem kritisch bleiben.

Am Montag ist Peter Frauneder, er war seit 2018 auch Vorstandsmitglied von Sports Media Austria, in Wien verstorben. Nach kurzer, schwerer Krankheit, schrieb die „Krone“. Im Alter von nur 54 Jahren – einfach viel zu früh.

