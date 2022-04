Anleitung zur Ostbahn-Kurti-Straße

Nach dem Tod von Willi Resetarits tauchen erste Ideen auf, nach dem Musiker eine Wiener Verkehrsfläche zu benennen. Das Wo, Wann und Wie ist aber noch offen.

Wien. Dass Wien eine Straße oder einen Platz nach Willi Resetarits benennen wird, ist nur eine Frage der Zeit. Über die Verdienste des am Sonntag verstorbenen Künstlers und seine Bedeutung für Wien gibt es kaum Zweifel. Allein bis es tatsächlich so weit ist, wird noch einige Zeit vergehen.

Und auch das Wie und das Wo sind Fragen, die geklärt werden müssen. Beginnen wir mit dem Wann, denn da wird einige Zeit lang noch nichts passieren – die Interkalarfrist, so der offizielle Begriff, beträgt ein Jahr vom Todeszeitpunkt eines Menschen bis zur Benennung einer Verkehrsfläche. Eine offizielle Anfrage, heißt es aus dem für Erinnerungskultur zuständigen Büro von Stadträtin Veronica Kaup-Hasler, habe es bis jetzt aber ohnehin noch nicht gegeben.

Die wird wohl erst in einiger Zeit kommen – aus einem Bezirk, in dem es einen Anhaltspunkt zu Resetarits gibt. Oder auch aus mehreren, immerhin ist der Künstler in Favoriten aufgewachsen, lebte zuletzt in Floridsdorf – und die von ihm verkörperte Kunstfigur des Ostbahn-Kurti war der Legende nach ein Simmeringer.

Ein Bezirksparlament muss also eine geeignete Fläche finden und einen Vorschlag einbringen. Der wird von der Kulturabteilung der Stadt geprüft und dem Unterausschuss für Verkehrsflächenbenennung vorgelegt. Dann entscheidet der Gemeinderatsausschuss für Kultur und Wissenschaft.

Resetarits statt Lueger?