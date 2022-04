Waschmaschine und Laptop sollen künftig länger leben

Wer Elektrogeräte reparieren lässt, muss ab sofort weniger zahlen.

Der Reparaturbonus schont Ressourcen und schafft Jobs. Doch der Kampf gegen Elektromüll muss noch früher beginnen.

Wien. Fehlende Halbleiter und höhere Preise haben einen erfreulichen Effekt für die Umwelt: Statt das Mobiltelefon schon beim ersten Kratzer am Display zu wechseln, nutzen viele Menschen ihre Geräte länger als sie es noch vor zwei, drei Jahren getan hätten, sagen Marktforscher. Doch das kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass viele Elektronikgeräte zu Wegwerf-Produkten geworden sind. Ein Fernseher oder ein Laptop „überlebt“ in Österreich im Schnitt nur fünf Jahre, bis er ausrangiert wird. Mobiltelefone sind nach gut drei Jahren dran. Die Folge: Jedes Jahr landen 53 Millionen Tonnen an Elektronikschrott auf den Deponien. Dass diese Müllberge wertvolle Rohstoffe enthalten, ist bekannt. Doch Recycling ist nicht der beste Weg, um mit dem Problem umzugehen.

Am umweltfreundlichsten sind Produkte dann, wenn sie möglichst lange verwendet werden. Eine Waschmaschine etwa sollte mindestens 17 Jahre in Gebrauch sein, um die 4000 Kilogramm an Rohstoffen zu rechtfertigen, die für ihre Herstellung verwendet wurden. Trotzdem wandern die meisten Elektrogeräte beim ersten Defekt direkt in den Müll. Denn in den Köpfen vieler Menschen sind Reparaturen heuer immer noch vor allem lästig, langwierig – und teuer.

Die türkis-grüne Koalition will das ändern. Im Vorjahr wurde die Mehrwertsteuer für kleine Reparaturen von 20 auf zehn Prozent gesenkt. Ab sofort gibt es zudem den Reparaturbonus für Elektrogeräte, bei dem die Hälfte der Reparaturkosten (maximal 200 Euro) vom Staat übernommen wird. „Wir machen das Reparieren wieder attraktiv“, so Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) bei der Vorstellung der Förderung. Bis 2026 sollen 130 Mio. Euro an Steuergeldern ausgegeben werden, um mehr als 400.000 Wasserkocher, Smartphones oder E-Gitarren reparieren zu lassen.