Wieso das Leben Kopfsache ist

Psychologe Leon Windscheid gewann im TV eine Million. Seither hilft er Leuten, sich selbst besser zu verstehen – mit Podcasts, Büchern und einer Tour.

Wie viele Steine ein Zauberwürfel hat, wird Leon Windscheid wohl nie mehr vergessen. Mit seiner richtigen Antwort auf die Frage (26 Steine) gewann der damals 26-Jährige 2015 eine Million Euro bei „Wer wird Millionär“.

Sieben Jahre später hat Windscheid nicht nur sein Versprechen, mit dem Gewinn ein Partyboot zu kaufen und nach Moderator Günther Jauch zu benennen, eingelöst (die MS Günther hat in seiner Heimat Münster als Eventlocation Kultstatus). Der studierte Psychologe hat drei Bücher veröffentlicht, hostet zwei Podcasts und tourt mit seinem Bühnenprogramm „Altes Hirn, neue Welt“ durch Deutschland und Österreich (am 28. April tritt er auch in Wien auf.)