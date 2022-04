Die späte Vermittlungsmission des António Guterres

Treffen in Moskau

Der UN-Generalsekretär forderte bei seinem Treffen mit dem russischen Außenminister Lawrow eine Waffenruhe und bot Hilfe bei humanitären Korridoren an.

Russlands Außenminister Sergej Lawrow war beim Treffen mit UN-Generalsekretär António Guterres in Moskau sichtlich um Freundlichkeit bemüht. Ein Lächeln beim Handschlag. Dankesworte für den Besuch. Als „unseren Kollegen und Freund“ lobte Lawrow den Portugiesen bei der gemeinsamen Pressekonferenz am Dienstag. Doch in der Sache, das wurde zwischen den Zeilen klar, taten sich zwischen den zwei Topdiplomaten tiefe Gräben auf.

Während Lawrow westliche Versuche einer „Eindämmung der Russischen Föderation“ mit der Ukraine als „Brückenkopf“ beklagte und vor einer „monopolaren Welt“ warnte, forderte Guterres eine Waffenruhe, sichere humanitäre Korridore und eine unabhängige Untersuchung von Menschenrechtsverbrechen. „Ich komme als Botschafter des Friedens“, sagte der UN-Chef. „Meine Mission ist es, Menschenleben zu retten, Leid zu verhindern.“