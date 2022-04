Moldau zittert vor einem russischen Angriff

Wiederholt sich das Drehbuch von der Invasion in der Ukraine? Eine Explosionsserie in Transnistrien schürt Angst im Armenhaus Europas.

Zuerst verbreitete die prorussische Führung in Transnistrien die Bilder eines Gebäudes mit geborstenen Fenstern. Sie sollen die Spuren von Granatenangriffen auf das Ministerium für Staatssicherheit in der transnistrischen Hauptstadt Tiraspol zeigen. Am Dienstag dann zirkulierten Bilder zweier Sendemasten aus Sowjet-Tagen, die in Trümmern lagen. Der nächste „Anschlag“. Die nächsten Explosionen. Die prorussische Führung in Transnistrien, einem abtrünnigen Landesteil der Republik Moldau, sprach von „Terrorangriffen“ und behauptete, die Spur führe in did benachbarte Ukraine.

Auch in Chișinău, der Hauptstadt der Republik Moldau, tagte der höchste Sicherheitsrat. Dort halten sie die Explosionsserie in der abtrünnigen Provinz für eine „Provokation“. Sie befürchten, dass es sich um Anschläge unter „falscher Flagge“ handelt. Dass Russland hier zündelt. Dass Moskau an einem Vorwand für ein Eingreifen arbeiten könnte. Am Dienstag drohte das russische Außenministerium indirekt mit einer Militäraktion. Man wolle ein solches Szenario vermeiden, hieß es in Moskau. Womit das „Szenario“ zugleich in den Bereich des Möglichen gerückt wurde.