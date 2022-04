Statussymbole machen unbeliebt

Wer bei zukünftigen Kollegen oder Arbeitgebern punkten will, kommt mit Luxusgütern nicht besonders weit. Wer sich auf Social-Media mit Statussymbolen inszeniert, wirkt unkooperativ.

Ein Trip auf die Malediven oder nach Dubai, das neueste iPhone, ein hochkarätiger Ring: Statussymbole wie diese gehen mit der Zeit. Daran, dass es sie gibt, hat sich über die Jahre nichts geändert. Heutzutage lädt Instagram umso mehr dazu ein, diese Statussymbole zu zeigen und zu inszenieren: Reisen, Uhren oder teure Kleidung gibt es dort jedenfalls genug zu betrachten.

Dort mögen Statussymbole vielleicht für Likes und Follower sorgen, im „echten“ Leben macht man sich mit einem extravaganten Lebensstil nur bedingt Freunde, wie eine Studienreihe des „Journal of Personality and Social Psychology“ nachweist. Sechs Experimente mit mehr als 2800 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zeigten, dass die meisten Menschen sich lieber mit bescheidenen Mitmenschen umgeben, insbesondere im Arbeitskontext.

Gucci und Prada lassen unkooperativ erscheinen

Ein Forschungsteam der University in Michigan konfrontierte die Probandinnen und Probanden mit verschiedenen Szenarien, etwa dem klassischen Experiment des „Gefangenendilemmas“. Dabei müssen zwei Personen ohne sich abzusprechen entscheiden, ob sie das Gegenüber ausliefern, um sich selbst einen Vorteil zu verschaffen. Je offensichtlicher die Teilnehmenden Statussymbole zur Schau stellten, desto weniger zeigte man sich ihnen gegenüber kooperativ.

In einem weiteren Experiment sollten die Teilnehmenden andere Menschen aufgrund deren Social-Media-Profilen bewerten und beurteilen, ob sie diese in ihrer Gruppe haben wollen. Die Inhaber von Accounts, die durch Postings über Reisen oder teure Kleidung mit Hashtags wie #firstclass oder #luxury einen hohen Status vermittelten, wurden zwar als besonders wohlhabend beurteilt, aber auch als eigennütziger. In die eigene Gruppe wurden diese Menschen seltener gewählt. Dieses Verhältnis drehte sich, als es darum ging, Mitbewerber für einen Wettbewerb auszuwählen - da waren Menschen mit scheinbar höherem Status im Vorteil.

Auch bei einem weiteren Experiment bestätigte sich die Annahme, dass bescheidene Menschen besser ankommen. Bei der Aufgabe, selbst ein Social-Media-Profil zu erstellen, um damit in eine Gruppe aufgenommen zu werden, entschieden sich jene, die kooperativ wirken wollten, dafür, keine Luxuskleidung zu zeigen. Die strategische Inszenierung der eigenen Persönlichkeit funktioniere nämlich in beide Richtungen, so die Studienautorin Shalena Srna in einer Aussendung: „Das Experiment zeigt, dass Leute gut einschätzen können, wann Luxusgüter positiv und wann sie negativ wahrgenommen werden. Status, aber auch Bescheidenheit wird strategisch gezeigt.“ Beim Dating punkte man mit Bildern von teuren Reisen auf Social Media. Gehe es darum, potenzielle Freunde, Arbeitgeber oder Arbeitskollegen zu beeindrucken, vermittle man so eher den Eindruck, nicht gut auf die Bedürfnisse anderer eingehen zu können.

(chrima)