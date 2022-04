Österreich schickt wieder Diplomaten in die Botschaft nach Kiew

Österreich setze ein „Zeichen der uneingeschränkten Solidarität“ mit der Ukraine. Ein Teil der Mitarbeiter bleibe aber vorerst in Uschhorod im Westen des Landes, heißt es vonseiten des Außenministeriums.

Das Team der österreichischen Botschaft ist in die ukrainische Hauptstadt Kiew zurückgekehrt. Wie das Außenministerium am Mittwoch mitteilte, war Österreich eines der wenigen EU-Länder, das trotz des russischen Angriffskrieges durchgehend seine Präsenz in der Ukraine aufrechterhalten habe. Ein Teil des Teams werde weiterhin von der Außenstelle der Botschaft in Uschhorod, einem wichtigen Knotenpunkt für Evakuierungsrouten und Hilfslieferungen, aus tätig sein.

"Die Rückkehr unseres Teams in die ukrainische Hauptstadt ist ein wichtiges Zeichen unserer uneingeschränkten Solidarität gegenüber den Menschen in der Ukraine und der ukrainischen Regierung", betonte eine Sprecherin des Außenamts. "Österreich steht an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer, die derzeit Opfer einer beispiellosen militärischen Aggression sind." Die Botschaftsmitarbeiter seien am Freitag zurückgekehrt. Die Sicherheit der Mitarbeiter habe "oberste Priorität".

Die österreichische Präsenz in Kiew erlaube es, in enger Kooperation mit den ukrainischen Behörden österreichische Hilfsleistungen noch besser zu koordinieren. Österreich unterstützt die Ukraine mit humanitärer Hilfe, Schutzausrüstung und Rettungsgerät. Österreichs Unterstützung für die Ukraine und besonders betroffene Nachbarländer umfasst bisher knapp 40 Millionen Euro: "an einer substanziellen Erhöhung wird gerade gearbeitet", hieß es aus dem Außenministerium.

Ankündigung bei Nehammers Kiew-Besuch

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP hatte bei seinem Besuch in Kiew am 10. April bereits angekündigt, dass das Team der Österreichischen Botschaft von der Außenstelle im westukrainischen Uschhorod nach Kiew zurückkehren werde. "Damit bringen wir unsere volle Unterstützung für die Ukraine in dieser sehr schwierigen Zeit zum Ausdruck", hatte Nehammer damals betont. Das Botschaftsteam war nach Beginn des russischen Angriffskriegs aus Kiew abgezogen worden.

Die österreichische Botschaft in Kiew war am Dienstag auch Schauplatz einer Demonstration. Eine Gruppe von ukrainischen Umweltschützern hat vor dem Gebäude für ein Öl- und Gasembargo gegen Russland protestiert. Die österreichische Regierung dürfe nicht weiter zu den Blockierern des auf EU-Ebene diskutierten Öl-Embargos gehören, forderten die Klimaschützer nach Angaben von Greenpeace Österreich. Die Aktivisten nahmen dabei Bundeskanzler Nehammer und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) persönlich in die Verantwortung.

