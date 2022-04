Neue Omikron-Prognose bereitet schwedischen Forschern Sorgen

Die schwedischen Gesundheitsbehörden gehen davon aus, dass im Mai mehr Menschen mit Covid-19 hospitalisiert werden müssen.

Schweden liegt in puncto Corona-Neuinfektionen zwischen gleichauf mit den meisten anderen EU-Ländern. Vom Sonderweg in der Corona-Krise ist deshalb kaum noch zu sprechen. Dementsprechend relevant könnte die Prognose des Volksgesundheitsamtes für Mai sein. Nach neuen Schätzungen der Gesundheitsbehörde könnten sich die Krankenhauseinweisungen aufgrund von Covid-19-Erkrankungen bis Mitte Mai verdoppeln.

Derzeit werden in Schweden jeden Tag 25 bis 30 Menschen mit Covid-19 in die Spitäler eingeliefert. In einem neuen Szenario, das vom 20. April bis zum 20. Juli läuft, schätzt die Agentur für öffentliche Gesundheit (FHM) jedoch, dass es Mitte Mai zu einer Spitze kommen wird, wenn etwa 60 Personen pro Tag in die Krankenhäuser eingeliefert werden müssen. Der Grund dafür sei, dass sich die jetzt vorherrschende Variante, der Omikron Subtyp Omikron BA.2, weiter ausbreitet und Infektionen verursacht, so die Agentur.