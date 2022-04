Russischer Gazprombank-Topmanager zieht für die Ukraine in den Krieg

Wolobujew erzählt im Interview: "Ich bin gekommen, um für die Ukraine zu kämpfen! Am ersten Tag des Krieges klingelte mein Telefon unaufhörlich. Ich bin in Akhtyrka geboren und habe dort die Schule abgeschlossen. Mein Vater, mein jüngerer Bruder und Freunde leben dort. In nur wenigen Tagen beschloss ich, dass ich nicht mehr in Russland leben konnte. Weil die Russen meinen Vater, meine Bekannten und engen Freunde getötet haben. Mein Vater lebte einen Monat lang in einem kalten Keller. Menschen, die ich aus meiner Kindheit kenne, haben mir gesagt, dass sie sich für mich schämen. (...) Ich habe meine Sachen gepackt und Russland am 2. März verlassen. Ich hatte mehr als sechs Jahre lang für die Gazprombank gearbeitet und war für die Öffentlichkeitsarbeit für Industrieanlagen zuständig. Davor habe ich 16 Jahre lang bei Gazprom gearbeitet, davon neun Jahre als Leiter des Pressedienstes. Ich konnte nicht länger mit diesen Leuten zusammen sein. Ich schüttelte ihnen die Hand, lächelte und beobachtete diesen Krieg am Telefon wie einen Horrorfilm, während ich so tat, als ginge mich das alles nichts an. Ich bin in die Ukraine gekommen, um mein Akhtyrka mit einer Waffe in der Hand zu verteidigen. Damals, 2014, als sie die Krim besetzten, habe ich mir geschworen: Wenn russische Panzer in mein Akhtyrka kommen, werde ich gegen sie in den Krieg ziehen.