Ehrengrab für Willi Resetarits auf dem Wiener Zentralfriedhof

Willi Resetarits ist am Sonntag tödlich verunglückt

Der Musiker wird am 7. Mai bestattet, eine öffentliche Trauerfeier ist nicht geplant. Es wird aber die Möglichkeit geben, sich von ihm zu verabschieden.

Der Musiker Willi Resetarits erhält ein Ehrengrab auf dem Wiener Zentralfriedhof. Das teilte die Bestattung Wien im Namen der Familie Resetarits am Mittwoch mit. Eine öffentliche Trauerfeier ist nicht vorgesehen, doch wird es am Samstag, dem 7. Mai, von 9.30 Uhr bis 17 Uhr in der Aufbahrungshalle 2 für die Öffentlichkeit die Möglichkeit geben, sich von dem beliebten Künstler zu verabschieden.

Es werde ersucht, von Blumen und Kranzspenden Abstand zu nehmen und den dafür gedachten Betrag an das Integrationshaus zu spenden, hieß es. Die Beisetzung in dem von der Stadt Wien zur Verfügung gestellten Ehrengrab soll zu einem späteren Zeitpunkt im Kreis der Familie erfolgen.

Resetarits war am vergangenen Sonntag an den Folgen eines Sturzes auf einer Treppe in seinem Haus gestorben. Der plötzliche Tod des „Kopfes und Herzens der Wiener Weltmusik“ (wie Thomas Kramar ihn im Nachruf nennt) hat Fans und Wegbegleiter schockiert. Viele Jahrzehnte lang hat Resetarits alias Ostbahn Kurti die österreichische Pop- und Weltmusik geprägt und sich für Menschlichkeit und Integration engagiert.

Wien dürfte auch eine Straße oder einen Platz nach Willi Resetarits benennen. Über die Verdienste des Künstlers und seine Bedeutung für Wien gibt es kaum Zweifel. Allein bis es tatsächlich so weit ist, wird noch einige Zeit vergehen.

