Conference League, das unerwartete Spektakel

Umkämpfte Partien, volle Stadien, namhafte Finalisten – die zu Beginn als sportlich wertlos und als Trostbewerb zum Scheitern verurteilte neue Conference League ist ein Hingucker.

Leicester/Wien. José Mourinho bekommt es mit einem alten Rivalen zu tun. Seine AS Roma trifft heute (21 Uhr, Sky) auf Leicester City und der Starcoach damit auf Brendan Rodgers. Während Mourinho den FC Chelsea dirigierte, arbeitete Rodgers dort in der Jugendabteilung, später lieferten sie sich packende Zweikämpfe in der Premier League, Mourinho als Chelsea- und Tottenham-Coach, Rodgers an der Seitenlinie von Liverpool.

Nun stehen sie sich aber nicht mehr in der besten Fußballliga der Welt gegenüber, sondern im Halbfinale der neuen Conference League, jener anfangs als sportlich wertlos titulierten Veranstaltung des europäischen Fußballverbandes der Uefa, dem man vorwarf, es mit einem weiteren Europacup endgültig übertrieben zu haben.