Bernhard Raimann: Wie der Draft die Zukunft eines Sportlers bestimmt

Bernhard Raimann wird als erster Österreicher von einem der 32 NFL-Teams gedraftet werden. Wo der 24-jährige Burgenländer seinen Beruf ausüben wird, entscheiden andere.

Bald hat das Warten für Bernhard Raimann ein Ende. Alle an einer Verpflichtung des Burgenländers interessierten Teams haben College-Spiele des 24-Jährigen gesehen, Videos studiert, ein Stärken- und Schwächenprofil angelegt und ihn in persönlichen Gesprächen auf Herz und Hirn geprüft.

Es gibt nichts mehr, was Raimann vor dem Draft der National Football League (NFL) in der Nacht auf Freitag (ab 2 Uhr MESZ, live Puls24) beeinflussen könnte. Der Burgenländer hat sozusagen seine Maturaarbeit abgegeben. Die Benotung erfolgt in den kommenden Tagen.