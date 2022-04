Südafrika geht mit Gelassenheit in die fünfte Welle

Wahrscheinlich wegen Omikron-Subvarianten erlebt Südafrika eine neue Covid-Welle. Bislang aber gibt es keine Hinweise darauf, dass der Krankheitsverlauf ernster ist als zuletzt.

Anzeichen hatte es schon seit einigen Wochen gegeben. Im südafrikanischen Abwasser hatten die Experten verstärkt das Coronavirus gefunden. Und auch die Positivitätsrate, also der Anteil der positiven Testergebnisse, war stetig gestiegen – zuletzt auf 16 Prozent. Das Testvolumen in Afrikas wichtigstem Schwellenland ist geringer als in den meisten europäischen Ländern, insofern ist dieser Wert besonders aufschlussreich.

Am Dienstag stand für das „Zentrum für Innovation und Reaktion auf Epidemien“ (CERI) dann fest: „Die fünfte Welle ist da. Passt auf euch auf“, teilte die südafrikanische Forschungseinrichtung mit. Sie wird von dem Virologen Tulio de Oliveira geleitet, der wegen seiner wichtigen Rolle bei der Entdeckung der Beta- und Omikron-Varianten bekannt wurde – und einer der auffällig vielen international renommierten Wissenschaftler des Landes ist.

Während man im Jahr 2020 mit einigen der strengsten Lockdowns der Welt agierte (strikte Ausgehsperre, Tabak- und Alkoholverkaufsverbote), begegnet man der anstehenden Welle bislang mit Gelassenheit. Zumal die 7-Tage-Inzidenz gering ist. Im Großraum Johannesburg beträgt sie 27, im Großraum Kapstadt 23 und im Umkreis von Durban 13.