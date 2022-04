Putins militärisches Minimalziel in der Ukraine

In Kiew wurde am Dienstag ein sowjetisches Denkmal abgerissen, das an die russisch-ukrainische Freundschaft erinnerte.

Mit den jetzigen Eroberungen sind Moskaus Ziele trotz schmählicher Niederlagen teilweise erfüllt und könnten Kiews Westkurs auf Jahre blockieren, findet etwa Brigadier Philipp Eder, führender Militärstratege im Bundesheer.

Einen für Jahre auf niedrigem Niveau „eingefrorenen" Konflikt, bei dem sich Moskau mit der Einnahme von Gebieten im Südosten (Donbass) und Süden der Ukraine zufriedengibt, für weitere Vorstöße bei günstiger Gelegenheit bereit bleibt, aber mit Widerstand im besetzten Gebiet inklusive Partisanen rechnen muss – so kann sich Brigadier Philipp Eder, Leiter der Abteilung für Militärstrategie im Bundesheer, den Fortgang des Krieges in der Ukraine vorstellen.

Im Gespräch mit der „Presse" meint der ausgebildete Panzergrenadier, dass immerhin schon jetzt der Großteil von „Neurussland" besetzt worden sei. So hieß das damalige russische Gouvernement in der Zarenzeit, dessen Gebiet im Westen auch die Region Bessarabien umfasste, das entspricht etwa der heutigen Republik Moldau. Zwar sei die russische Armee vor Kiew brutal gescheitert, doch dürfte ein prolongierter Kleinkrieg die Aufnahme der Ukraine in Nato und EU blockieren und so im Grunde ein weiteres Kriegsziel Wladimir Putins erfüllen; wobei das Land umgekehrt auch kaum fähig sei, die verlorenen Gebiete zurückzuerobern. (Sofern man das wirklich überall will - denn einige Gebiete, speziell im Donbass, kann Kiew aus ethnischen, pragmatischen und militärischen Gründen wirklich als verloren abschreiben und hätte wirtschaftlich ohnehin keinen Vorteil mehr daraus, Stichwort etwa Luhansk, Anm.).

Brigadier Philipp Eder Die Presse/Clemens Fabry

„Neurussland, dann schau ma weiter", ist sozusagen das Fazit Eders. Aktuell scheitern die Russen allerdings weiter an der Einnahme der (aus ihrer Sicht) neurussischen Gebiete der Südukraine westlich des großen Flusses Dnipro. Zwar wurde dort schon früh nach Kriegsbeginn ein Brückenkopf bei Cherson erobert, doch seither kaum erweitert. Die Ukrainer schlugen mehrere Vorstöße in Richtung der wichtigen Hafenstädte Odessa und Mykolajew sowie nach Norden ins weite Hinterland des „Knies" des Dnipro zurück, also hat die Ukraine weiter eine Seegrenze am Schwarzen Meer samt Häfen.

Odessa scheine jetzt für die Russen „zu weit weg", meint Eder, obwohl aktuell nur etwa 130 Kilometer Luftlinie dazwischen sind, aber die Gegend ist von Flüssen durchzogen und die ukrainischen Kräfte dort sind stark. Daran änderten auch jene russischen Einheiten nichts, die in Transnistrien im Rücken der Ukrainer stehen. Das längliche, oft nur wenige Kilometer breite Ländchen mit etwa 370.000 Einwohnern entstand 1990 durch Trennung von der in Gründung befindlichen Republik Moldau und ist prorussisch. Dort sind russische „Friedenstruppen", aber nur in symbolischer Stärke von etwa 1500 Mann in drei Bataillonen.

Eine hier nur grob und keineswegs autoritativ gemeinte Darstellung von Neurussland mit Bezug auf das 19. Jahrhundert. DimGrits/CC BY-SA 3.0

Militärisch gesehen sei diese Truppe fast wirkungslos, bestätigt Eder, nun komplett isoliert und auch nicht verstärkbar. Die Ukrainer könnten sie leicht überwältigen, zudem gibt es ein großes Munitionslager nur zwei Kilometer hinter der Grenze zur Ukraine. Allerdings müsse die Ukraine dort noch mit einigen Tausend transnistrischen Soldaten rechnen (wenn auch extrem fragwürdiger Kampfkraft und Motivation, Anm.) und würde völkerrechtlich gesehen im Prinzip die Republik Moldau angreifen.

Dort fürchtete man zuletzt russische Militäraktionen, während es in Transnistrien seit Montag mehrere ungeklärte Explosionen gab, bei denen unter anderem ein Amtsgebäude beschädigt und ein Sendemast zerstört wurden. Man sah auch unbekannte Drohnen. Es hieß, einige Geschosse seien aus der Ukraine gekommen. Beobachter glauben an eine russische Störaktion, um Unruhe in der Region zu schüren und ukrainische Kräfte zu binden, die dann Richtung Dnipro hin fehlen.

Unklare Donbass-Offensive

Eder sieht derweil die Kampfkraft der Ukrainer als zunehmend von westlichen Waffenzufuhren abhängig und betont den enormen Verbrauch etwa von Panzerabwehrraketen, was die westlichen Arsenale merklich leert; es geht immerhin schon um Zehntausende Geschosse.

In der Südostukraine gibt es zusehends schwere Kämpfe, allerdings widersprüchliche Angaben über Erfolge, wobei sich grundsätzlich eine Einkesselung größerer ukrainischer Kräfte im Raum Kramatorsk abzeichnet, sollten sie sich nicht absetzen. Das sei noch ein „Abtasten", es solle eine Offensive „ordentlich" vorbereiten, meint Eder. Ob diese bis zum 9. Mai, dem „Tag des Sieges“ über Deutschland 1945, eingeleitet oder bis dahin schon siegreich beendet sein solle, wie vielfach ventiliert wird, sei unklar.

Andere Beobachter glauben freilich, dass der Großangriff im Osten bereits läuft, sich aber schon wieder festfrisst.