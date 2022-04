Solo-Sechser bei Siebenfach-Jackpot: 9,8 Millionen Euro Gewinn

Der Gewinner oder die Gewinnerin aus Oberösterreich kann sich über den zweithöchster Gewinn der Lotto-Geschichte in Österreich freuen.

Der erst zweite Siebenfach-Jackpot in der Lotto-Geschichte ist am Mittwoch geknackt worden. Ein Gewinner oder eine Gewinnerin aus Oberösterreich kann sich über mehr als 9,8 Millionen Euro freuen, wie die Österreichischen Lotterien Mittwochabend mitteilten. Die Summe ist der zweithöchste jemals erzielte Lotto-Gewinn in der 35-jährigen Geschichte des Glückspiels.

Die "sechs Richtigen" wären 8, 9, 28, 34, 40 und 43 gewesen. Insgesamt wurden für die Ziehung 11,9 Millionen Tipps abgegeben, was die Sechser-Gewinnsumme auf nahezu 10 Millionen Euro steigen ließ.

(APA)