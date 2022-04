Bekommt die Technologie-Story kleine Risse?

(c) APA/AFP/GETTY IMAGES/SCOTT OLSON (SCOTT OLSON)

Schon wieder hat ein Techkonzern mit seinen Quartalszahlen enttäuscht: Die Gewinne von Google-Mutter Alphabet waren im ersten Quartal rückläufig. Microsoft lieferte indes gute Zahlen.

Gleich zwei der großen Technologiekonzerne haben am Dienstagabend ihre Zahlen bekannt gegeben: Microsoft und Google-Mutter Alphabet. Anleger hatten mit Spannung auf die Zahlenvorlagen gewartet, da es zuletzt erstmals seit Jahren so ausgesehen hatte, als könnte die große Technologie-Story Risse erleiden. Facebook-Mutter Meta und der jahrzehntelange Anlegerliebling Netflix sind nach ihren Zahlenvorlagen schwer abgestürzt. Netflix hatte erstmals in seiner Geschichte Nutzer verloren, wenngleich das auch zum Teil dem Rückzug aus Russland geschuldet war, das gleiche Schicksal erlitt Facebook, wobei zum Mutterunternehmen auch Instagram und WhatsApp gehören, die noch Zustrom verzeichnen können.

Dennoch warf das die Frage auf, ob das jahrelange Wachstum auch bei anderen großen IT-Riesen zum Erliegen kommen könnte. Microsoft hat am Dienstagabend nicht enttäuscht, wohl aber Alphabet. Zwar legte der Umsatz der Google-Mutter im ersten Quartal im Jahresvergleich um 23 Prozent auf 68 Mrd. Dollar zu. Der Gewinn war jedoch erstmals seit Pandemie-Ausbruch rückläufig, und zwar von 17,9 Mrd. auf 16,4 Mrd. Dollar. Die Alphabet-Aktie gab im nachbörslichen Handel zeitweise um sechs Prozent nach, am Mittwoch erholte sie sich zwar etwas, lag aber vorbörslich in einem allgemein freundlichen Marktumfeld noch immer deutlich im Minus.