Tirol - Genießerurlaub vor traumhafter Kulisse

Auszeit. Abschalten, zur Ruhe kommen, sich verwöhnen lassen und Neues erleben.

Der Weg ist das Ziel – und wo dieses Ziel ist, bestimmt jeder selbst. Liegt das Ziel in Tirol, so heißt das nicht zwangsläufig, die höchsten Berge zu bezwingen. Die traumhafte Kulisse der Tiroler Berge lädt auch dazu ein, zur Ruhe zu kommen, den Moment und regionale Köstlichkeiten zu genießen. Und getreu dem Motto „Oben is(s)t man besser“, lassen sich der Gipfelsturm und das kulinarische Erlebnis ganz wunderbar verbinden.

Zu Fuß zum Genuss

Lange suchen muss man nach der Brettljause nicht. Hierfür gibt es ganz spezielle Tipps, die drei Themenexperten aus Tirol zusammengestellt haben und die für jeden Wanderweg und für jeden Wanderer das passende Ziel bieten: In der Kategorie „Wanderungen für Gourmets“ ist es das hohe Niveau der Küchenkunst, bei den „Almen mit eigener Produktion“ die traditionelle Herstellung hochwertiger Milchprodukte und in der Kategorie „Wanderungen für Familien“ der Erlebnisfaktor und die Kinderfreundlichkeit des Restaurants, auf die besonderes Augenmerk gelegt wurde.

Wer auf einer Alm mit eigener Produktion einkehrt, kann sich auch für die Zeit nach dem Urlaub mit Käse und Milchprodukten eindecken. Kinder finden nicht nur Platz zum Toben, sondern lernen auch Zusammenhänge der Almwirtschaft kennen. Und auf Gourmets warten am Ende von drei ausgesuchten Touren Vier- bis Fünf-Gänge-Menüs und hervorragend gefüllte Weinkeller. Und überall genießt man mit Blick auf die Bergwelt.

Abwechslungsreiche Radtouren

Auch für all jene, die lieber in die Pedale treten, führen alle Wege zum Genuss. Entlang des mehr als 1000 Kilometer langen Radwegenetzes laden Gaststätten, Restaurants und Wirtshäuser zur Einkehr ein.

So kann man zu einer Schmankerltour am Inn – ideal für Familien – aufbrechen. Auf den gut machbaren Etappen locken Schlösser, Burgen, Altstädte und Natur. Cafés, Gaststuben und Restaurants servieren Knödel, Suppe und Kaiserschmarrn zur Stärkung. Der Drauradweg in Osttirol führt von Sillian über Lienz bis an die Kärntner Grenze. Kulinarisch wird man auf dieser Tour mit regionalen und alpin-mediterranen Gerichten verwöhnt.

Tirol Werbung/Webhofer Mario

Auf den Spuren der Römer bewegt man sich entlang des Radweges Via Claudia Augusta. Dieser führt auf historischem Terrain durch das westliche Tirol, von der deutschen zur italienischen Grenze. Über mehrere Pässe, durch malerische Täler, entlang von wildem Wasser und antiken Sehenswürdigkeiten geht es in drei Etappen zum Ziel. Ausgewählte Gasthöfe runden die Tour mit altrömischen Speisen ab. Abseits dieser ausgewählten Strecken bieten Tirols Radregionen auch kürzere Runden und für Mountainbikes und E-Bikes gut ausgebaute Strecken.

Ankommen und Wohlfühlen

Auch bei vielen Unterkünften spielt die Natur und damit der Nachhaltigkeitsaspekt eine große Rolle. Von der Menüplanung bis zum Wellnessangebot dreht sich alles um nachhaltigen Tourismus. Designhotels, einzigartige Ferienhäuser und Appartements sowie außergewöhnliche Bauernhöfe runden das Angebot ab. Gastfreundschaft und Wohlfühlen stehen überall im Vordergrund.

Kulinarische Wandertipps Almwanderung Angerer Alm Ausgangs- und Endpunkt: Talstation Bergbahn Harschbichl (Kitzbüheler Alpen)

Tourenziel: Angerer Alm

Länge: 9,4 km

Gehzeit:4 h 30 min Die Wanderung zur Angerer Alm führt auf gut ausgeschilderten Wegen und Pfaden über Alm- und Skigelände hinauf zur Alm. Unterwegs passiert man die Hochfeldalm und den Kletterwald Hornpark an der Mittelstation der Harschbichlbahn. Nur wenige hundert Meter nach der Mittelstation ist die Angerer Alm bereits erreicht. Bergwanderung Wedelhütte Ausgangs- und Endpunkt: Hirschbichlalm (Zillertaler Höhenstraße, Tuxer Alpen)

Tourenziel: Wedelhütte

Länge:6 km

Gehzeit: 3 h 15 min Los geht es an der Hirschbichlalm (es gibt einen Parkplatz). An der Straße ein Stück Richtung Westen zur Krössbrunnalm gehen. Kurz hinter den Hütten zweigt der markierte Weg zur Wedelhütte ab. Es geht über die weiten Almböden der Krössbrunnalm. Der abwechslungsreiche Wanderweg führt durch einen Talkessel und endet an der Wedelhütte. Almwanderung Gampe Thaya Ausgangs- und Endpunkt: Sölden, Kirche (Ötztaler Alpen)

Tourenziel:Gampe Thaya

Länge: 6,9 km

Gehzeit:4 h 9 min Die Wanderung beginnt direkt in Sölden an der Kirche, hinter der gleich ein Weg nach links steil hinauf zum Ortsteil Plöden führt. Dort direkt vor dem kleinen See nach links in den Wald hinein, wo es auf dem Leiterberg-Trail teilweise recht steil aufwärts geht. Nach einer Weile stößt der Pfad auf die Hochsöldenstraße. Dort scharf nach links abbiegen und nach wenigen Metern wieder rechts in den Wald hineingehen, wo der Steig weiter bis zur Gampe Thaya führt, die inmitten saftiger Almwiesen liegt. Hinweis: Auf der Hütte wird nur Barzahlung akzeptiert. Hier kommen Sie zu den Genusswanderungen:

Kulinarische Wanderungen

Abwechsungsreiche Radtouren Schmankerltour mit dem Rad am Inn Keine nennenswerten Steigungen, Wege nah am kühlenden Wasser, und unterwegs gibt es viel zu sehen: Die gut 200 Kilometer des Tiroler Innradwegs sind perfekt für Genussradler und Familien. Auf den schönen und gut machbaren Etappen locken Schlösser, Burgen, urige Altstädte und stille Natur – genauso wie Pausen in Cafés, Gaststuben und Restaurants. Knödel, Suppe, Kaiserschmarrn und dazu Radler, Limo oder Espresso? Schmankerltour am Inn Radfahren und Schlemmen entlang der Drau Die Berge Osttirols sind die imposante Kulisse, im Tal radelt es sich aber angenehm: der Drauradweg zwischen Sillian, Lienz und der Kärntner Grenze ist eine Prachtstrecke. Doppelt genussvoll, da nicht nur das alpin-mediterrane Flair der Gegend abfärbt, sondern auch die typische regionale Küche besonders is(s)t. Schlipfkrapfen, Kaiserschmarrn, Pregler oder Melchermuas – so schmeckt Radeln in Osttirol. Radfahren und Schlemmen entlang der Drau Via Claudia Augusta: Radeln und Genießen wie die Römer Von Nord nach Süd auf den Spuren der Römer: Der Radweg Via Claudia Augusta führt auf historischem Terrain durch das westliche Tirol, von der deutschen zur italienischen Grenze. Über mehrere Pässe, durch malerische Täler, entlang von wildem Wasser und antiken Sehenswürdigkeiten geht es in drei Etappen über 130 Kilometer zum Ziel. Ausgewählte Gasthöfe bieten altrömische Speisen, um moderne Zungen zu verwöhnen. Via Claudia Augusta Hier finden Sie weitere Genuss-Radtouren