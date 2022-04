Thomas Kralinger verhandelt die Digitalnovelle des ORF-Gesetzes mit. Der ORF wünscht sich mehr Freiheit in sozialen Medien, doch dafür könnte orf.at Beschränkungen bekommen.

Die Verhandlungen für eine ORF-Digitalnovelle werden konkreter: Derzeit verhandeln der ORF, der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) und der Verband Österreichischer Privatsender (VÖP) in drei Unterarbeitsgruppen. Themen sind Werbung, das Teilen von Inhalten und die sogenannte blaue Seite ORF.at, die meistgelesene Nachrichtenseite Österreichs. Sie sei nicht mehr länger Streitpunkt, hatte es zuletzt geheißen – doch nun schlägt Thomas Kralinger, "Kurier"-Geschäftsführer und VÖZ-Vorstandsmitglied, gegenüber der APA wieder härtere Töne an: "Ein Dorn im Auge ist uns von Verlegerseite die 'blaue Seite' orf.at, wo sehr gut recherchierte, qualitativ hochwertige Inhalte gratis gelesen werden können. Das erschwert die Platzierung von digitalen kostenpflichtigen Angeboten enorm."

In diesem Umfang könne orf.at nicht frei verfügbar am Markt bleiben - noch dazu mit Werbefinanzierung, so Kralinger. So kursiert etwa die Idee, die Zahl der Meldungen, die orf.at bringen darf, zu limitieren. Eine solche Beschränkung gibt es für die Bundesländerseite von orf.at bereits.

Grundsätzlich geht es dem ORF mit der Novelle darum, mehr Spielraum im digitalen Bereich zu bekommen, was vor allem die sozialen Medien betrifft. Bisher ist es dem Sender nicht erlaubt, Inhalte "online-first" und "online-only" zu verwerten. Bei Privatsendern und Zeitungshäusern stößt der Wunsch nach mehr Freiheit für den ORF freilich auf Skepsis. "Es geht im Prinzip um die Medienvielfalt im Land, wenn der ORF mit einer Gebührenfinanzierung von circa 700 Millionen Euro mehr Möglichkeiten bekommen soll", so Kralinger. Die Politik müsse in Hinblick auf die ORF-Gesetzesnovelle "mit sehr viel Bedacht vorgehen".

Keine Perspektive sei es jedenfalls, den ORF am Werbemarkt mit noch mehr Möglichkeiten auszustatten. Generell solle man aber lieber gemeinsam Strategien gegen die Dominanz großer amerikanischer Plattformen entwickeln. Schon jetzt wandere der Großteil der Onlinewerbegelder ins Ausland, mahnte Kralinger.

Das ist auch eines der Argumente von ORF-Generaldirektor Roland Weißmann: Weitere Werbebeschränkungen für den ORF würden dem ganzen Markt schaden, denn das Werbegeld würde nicht automatisch zu den Privaten wandern, sondern vielmehr zu Google, Facebook und Co. Zumindest in dieser Frage dürfte also schon Einigkeit zwischen ORF und Verlegern herrschen.

(APA/her)