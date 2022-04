Letztes Ticket für NHL-Playoff an Raffls Dallas Stars

Michael Raffl und die Stars unterlagen den Arizona Coyotes 3:4 nach Verlängerung, der eine Punkt aber genügte zum Aufstieg.

Die Dallas Stars mit Michael Raffl haben sich den letzten Play-off-Platz in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL gesichert. Die Stars verloren zwar am Mittwochabend (Ortszeit) im heimischen American Airlines Center gegen die Arizona Coyotes mit 3:4 nach Verlängerung. Der eine Punkt, den Raffl und Co für das Erreichen der Overtime erhielten, reichte aber für das letzte Play-off-Wildcard-Ticket.

Dallas gab im Schlussdrittel binnen acht Minuten eine 3:0-Führung aus der Hand. Der Villacher Stürmer Raffl erhielt 14:36 Minuten Eiszeit, blieb aber ohne Scorerpunkt. In ihrem letzten Grunddurchgangsmatch empfangen die Texaner am Freitag die Anaheim Ducks.

Die Stars eliminierten mit dem Erreichen der Post-Season Verfolger Vegas Golden Knights, der den Chicago Blackhawks mit 3:4 nach Penaltyschießen unterlagen. "Wir sind in den Play-offs, das ist großartig für die Stadt und unsere Fans. Das wird eine großartige Atmosphäre bei unseren Heimspielen", freute sich Dallas-Trainer Rick Bowness. Die 2016 gegründeten Golden Knights verpassten hingegen in ihrer fünften NHL-Saison erstmals die Play-offs.

NHL-Ergebnisse vom Mittwoch: Dallas Stars (mit Raffl) - Arizona Coyotes 3:4 n.V., Chicago Blackhawks - Vegas Golden Knights 4:3 n.P., Winnipeg Jets - Philadelphia Flyers 4:0, New York Rangers - Montreal Canadiens 3:4, Seattle Kraken - Los Angeles Kings 3:5.

