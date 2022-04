Führen in Krisenzeiten: „Denken in Zielen ist zu wenig“

Jede Strategie – selbst im Alltag – muss auf den Zweck und nicht bloß auf ein Ziel ausgerichtet werden, rät Andreas Rotheneder vom Institut für höhere militärische Führung an der Landesverteidigungsakademie.

Nachhaltigkeits-, Personal- oder Exportstrategie – auch in der Wirtschaft ist der aus dem Militärischen stammende Begriff nicht mehr weg zu denken. „Für Unternehmen ist es wichtig, strategisch zu denken“, sagt Andreas Rotheneder vom Institut für höhere militärische Führung an der Landesverteidigungsakademie. In der Praxis sei das jedoch oft nur bedingt der Fall. Ein Grund dafür sei, dass Unternehmen in der Regel vorwiegend in Zielen denken würden (leadership by objectives). „Das ist aber zu wenig – auch im Alltag“, sagt Rotheneder, gleichzeitig der Projektleiter des Strategischen Führungslehrgangs der Österreichischen Bundesregierung. Eine Strategie müsse vielmehr auf dem Zweck, dem Wozu, aufgebaut werden. Denn anders als ein Ziel, welches erreicht werden soll, gebe der Zweck die erforderliche Orientierung und Klarheit im Denken. „Wenn ich etwas erreichen will, genügt nicht zu wissen, was ich tun soll, sondern auch wozu“, so Rotheneder.

In der Krise braucht es Strategen

In einem weiteren Schritt müssten auch die Methoden und Mittel, um die Vision Realität werden zu lassen, definiert werden. Danach gehe es darum, die Strategie auf alle Ebenen beziehungsweise Teilbereiche des Unternehmens abzuleiten. „Bei uns führt jede Ebene ein Führungsverfahren durch und denkt dabei nicht nur seine Ebene, sondern auch die beiden übergeordneten mit“, sagt Rothender. Erhält also beispielsweise eine Kompanie einen Auftrag, habe deren Kommandant sowohl das Ziel seiner eigenen Einheit als auch den Zweck des Bataillons und der Brigade im Auge. Rothender nennt ein konkretes Beispiel: „Ein Bataillon, also die übergeordnete Ebene, soll einen Raum angreifen. Die Kompanie erhält den Auftrag, die Straße, die dorthin führt, zu sichern. Das ist ihr Ziel und sie macht es, um den Stoß in das Angriffsziel zu ermöglichen“. Das setze sich auf auf der jeweils nächsten Ebene fort. „Somit weiß jeder Verantwortungsträger, was er tun soll und wozu“, erklärt Rotheneder. Dadurch sei größtmögliche Elastizität in der Führung gewährleistet.

Ändere sich die Lage, könne vom Ziel abgewichen werden, da der übergeordnete Zweck bekannt sei. „Diese Art der Führung bedingt allerdings eine gute Ausbildung und ein hohes Maß an Vertrauen“, so der Experte, der darauf hinweist, dass Führen in der Krise sowie unter Zeitdruck und besonderen Verhältnissen eine Kernkompetenz des Militärs sei.

Lexikon Strategie wird vom griechischen Wort Strategos abgeleitet, wobei dieser sowohl Heerführer als auch Politiker war. Noch heute heißt General auf griechisch „Strategos“. Bis zu den napoleonischen Kriegen wurde Strategie rein militärisch gesehen, danach kam auch der politische Aspekt dazu. Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts wurde Strategie zu einem gesamtstaatlichen, politischen Thema, welches die klassischen Machtinstrumente eines Staates Wirtschaft, Diplomatie, Information und Militär umfasst.

Rotheneder zeigt in diesem Zusammenhang noch einen Unterschied zwischen Unternehmen und Militär auf: Beim Militär gebe es eine operative Führung, die für den Kriegsschauplatz und die Truppengattungen zuständig sei sowie eine taktische Führung. Diese sei für den Kampf der verbundenen Waffen und somit die Koordinierung der Waffengattung verantwortlich. „In Unternehmen hingegen gibt es ein Management, das für alles zuständig ist. Eigentlich sollte es eine Führungsebene geben, die strategisch denkt, Visionen entwickelt und führt sowie eine Managementebene, die das umsetzt“, sagt der Brigadier.

Vorausschau gefragt

Was er in Unternehmen im Vorfeld der Erarbeitung einer Strategie ebenfalls immer wieder vermisst, sei ein umfassendes Lagebild, das allerdings dafür essentiell sei. „Will man einen neuen Exportmarkt erschließen, sollte man nicht nur auf eine Marktanalyse und die Überprüfung eines etwaigen Generalrepräsentanten setzen. Man sollte alles hinterfragen – von der Stabilität der politischen Verhältnisse über Lieferketten bis zu den kulturellen Gegebenheiten und klimatischen Bedingungen“, sagt Rotheneder, der noch einen Unterschied zwischen Militär und Unternehmen aufs Tapet bringt: Unternehmen seien in der Regel gewinnorientiert und auf Effizienz ausgerichtet. „Wir hingegen sind auf Effektivität gepolt. Es nützt nichts, wenn etwas günstig ist, aber man damit das Ziel nicht erreicht“, erklärt Rotheneder, der davon ausgeht, dass sich Unternehmen gerade in unsicheren Zeiten auch noch so manches andere vom Militär abschauen könnten. Etwa, in allen Bereichen vorausschauend und breit zu denken, Reserven aufzubauen und sich so viel Handlungsfreiheit als möglich offen zu halten. Und die Führung möglichst flexibel zu halten. „Beim Militär gibt es nur die Einheit der Führung und nicht zwei oder drei Führungskräfte. Das mag in normalen Zeiten hilfreich sein, aber nicht in Krisen“, sagt Rotheneder.

Zur Person Andreas Rotheneder leitet seit 2015 das Institut für Höhere Militärische Führung an der Landesverteidigungsakademie Wien. Zuvor war er lange Jahre in der Kaderausbildung an der Artillerieschule und der Theresianischen Militärakademie tätig. Gleichzeitig ist er Projektleiter des Strategischen Führungslehrgangs der Österreichischen Bundesregierung.