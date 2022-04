Frauen im Line-up: Neue Festivals zeigen, wie's geht

Die Line-ups heimischer Festival werden von Männern dominiert. Neue Festivalformate wie Schnitzel und Sterrrn zeigen der Musikbranche einen anderen Weg auf.

Eins haben sie fast alle gemeinsam, die österreichischen Festivals von Ost bis West, von Bildein bis Dornbirn, von Indie bis Metal: Das Line-up ist immer noch mehrheitlich männlich. Nach zwei Jahren Zwangspause hat sich zumindest bei den Großen wenig getan. Das Frequency Festival hat mit Anne-Marie derzeit nur eine Frau unter seinen Headlinern, zumindest das restliche Line-up ist ausgewogener. Auch beim Negativvorreiter, dem Nova Rock (2019 mit einer Frauenquote von sage und schreibe 4,7 Prozent unter den Auftretenden), klaubt man aus Zeile um Zeile testosterongespickten Acts höchstens Evanescence und Heilung mit weiblicher Frontsängerin heraus. Dabei zeigt das Primavera Sound in Barcelona seit 2019, dass auch große Festivals mit Genderbalance im Line-up die Massen begeistern können. Isabella Gural weiß, wie mühselig es ist, laufende Strukturen zu verändern, deshalb hat sich die Vorarlbergerin kurzerhand daran gemacht, ein eigenes Festival zu organisieren.

Im Westen etwas Neues

Gural arbeitet im Booking-Team für das Szene Open-Air in Lustenau: „Das Festival gibt es seit 30 Jahren, da von einem auf den nächsten Tag was umzustellen ist schwierig.“ Mit drei Freunden und Freundinnen hat sie den Verein Kulturbirne — ganz offensichtlich — in Dornbirn gegründet. Heuer wird zum ersten Mal ihr Festival „Schnitzel“ stattfinden. Aus den Winter- wurde zwangsweise ein Frühjahrsfestival: Wegen der Coronapandemie wurde es von Februar auf Mai verschoben. Trotz irreführenden Namens sind auch Menschen, die sich vegetarisch ernähren, gern gesehen. Ob der Erklärung zur Namensgebung wundert man sich im Osten des Landes ein wenig: „Wenn etwas besonders cool ist oder ein Typ besonders fesch, sagt man bei uns: ‚Das ist ein Schnitzel!‘ Bei euch nicht?“, so Gural. Die Redewendung hat es wohl nicht über die hohen Berge geschafft.