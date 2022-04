Konsumgüterriese Unilever erhöht Preise wegen gestiegener Kosten

Im ersten Quartal des Jahres kletterte der Umsatz um 7,3 Prozent, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. "Was die Preisgestaltung und die Absatzmengen angeht, sind wir auf unbekanntem Terrain", sagte Konzernchef Alan Jope.

Der niederländische Konsumgüterkonzern Unilever hat mit Preiserhöhungen für seine Produkte gestiegene Kosten wettgemacht und seinen Umsatz gesteigert. Im ersten Quartal des Jahres kletterte der Umsatz um 7,3 Prozent, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Von Unilever befragte Analysten hatten mit einem Plus von 4,4 Prozent gerechnet. Das Absatzvolumen fiel um ein Prozent, was der Konzern aber auffangen konnte, indem er die Preise um 8,3 Prozent hochschraubte.

"Was die Preisgestaltung und die Absatzmengen angeht, sind wir auf unbekanntem Terrain", sagte Konzernchef Alan Jope. "Wir sind uns des Drucks auf die Verbraucher bewusst, glauben aber, dass eine Preiserhöhung als Reaktion auf den extremen Kostendruck bei den Rohstoffen das Richtige ist."

Ukraine-Krieg verschärft Probleme für Konzerne

Weltweit machen gestiegene Kosten für Energie, Rohstoffe, Arbeit und Transport den Konsumgüterkonzernen zu schaffen, sie erhöhen deswegen ihre Preise. Dazu kommt der Krieg in der Ukraine, der diese Probleme verschärft. Unilever rechnet mit weiteren Preiserhöhungen und schraubte seine Prognose für die Kosteninflation im zweiten Halbjahr auf 2,7 Milliarden Euro hoch wegen des Ukraine-Kriegs und des damit verbundenen Preisanstiegs für Rohstoffe. Zuvor hatte der Konzern mit 1,5 Milliarden Euro gerechnet. Die Spitze der Preiserhöhungen sei noch nicht erreicht, sagte Analyst Warren Ackerman von Barclays. "Das Problem ist: Was passiert mit dem Volumen, wenn die Preise noch mehr steigen?"

Auch andere Konsumgüterkonzerne wie Nestle und Procter & Gamble (P&G) haben die Preise für ihre Produkte erhöht. Am Donnerstag stimmte auch der deutsche Beiersdorf-Konzern seine Kunden auf weitere Preiserhöhungen für seine Produkte wie Nivea ein. Allerdings steht Unilever unter einem höheren Kostendruck als etwa P&G, da der US-Konzern keine Nahrungsmittel im Angebot hat. Unilever machen aber zu allem anderen auch noch die höheren Kosten für Agrarrohstoffe wie Sojaöl und Getreide zu schaffen. Nestle ist zwar ein Lebensmittelkonzern und hat das gleiche Problem, Unilever ist aber stark abhängig von Schwellenländern, wo der Inflationsdruck besonders hoch ist.

(APA)