Star-Manager Raiola dementiert eigenen Tod auf Twitter

Italienische Medien hatten Star-Manager Mino Raiola bereits für tot erklärt, dieser schimpfte nun online zurück.

Verwirrung herrschte am Donnerstag um den berühmtesten und von Klubs wohl gefürchtetsten Spielerberater. Mino Raiola war nach übereinstimmenden Angaben italienischer Medien, darunter die Gazzetta dello Sport, für tot erklärt und in Nachrufen gewürdigt worden. Noch im Laufe des Tages dementierte sowohl Raiolas Geschäftspartner ("Es sieht schlecht aus, aber er ist nicht gestorben.“) als auch der Arzt im Mailänder Spital, in dem der 54-Jährige Anfang Jänner operiert worden war.

Schließlich meldete sich Raiola (oder sein Medienteam) via Twitter selbst zu Wort. „Momentaner Gesundheitszustand: Angepisst“, hieß es im Posting, das auch süffisant davon sprach, dass er offenbar Wiederauferstehungskünste besitze.

Raiola hat sich mit Millionentransfers und knallharten Verhandlungen einen Ruf im Business erarbeitet. Zu seinen Klienten gehören unter anderem die Superstars Erling Haaland, Paul Pogba, Gianluigi Donnarumma, Matthijs de Ligt oder Zlatan Ibrahimovic.

(red)