Die Verschönerung des Calcio

In Italien schließt sich für Marko Arnautovic ein Kreis – auch weil er seinem Ex-Klub wohl gerade die Meisterschaft vereitelt hat.

Bologna/Wien. Längst nimmt Marko Arnautovic diese frühe Episode seiner Karriere mit Humor. „Inter? Ja, ich habe dort gespielt oder besser gesagt trainiert“, sagt der ÖFB-Star über sein Jahr in Mailand, das ihm als 20-Jährigen nur drei Kurzeinsätze, aber dennoch das Triple aus Serie A, Coppa Italia und Champions League beschert hat.

Nun, da der Wiener über zehn Jahre später nach Italien zurückgekehrt ist, nimmt der Mailänder Ex-Klub wieder eine bedeutende Rolle in seiner Fußballwelt sein. Da wäre das bittere 1:6 seines FC Bologna im Herbst im Meazza-Stadion – eine Abfuhr, die bei Arnautovic offenbar zusätzliche Motivation freigesetzt hat. Denn am Mittwochabend, als Inter dann im Stadio Renato Dall'Ara von Bologna gastierte, war es der 33-Jährige, der dem amtierenden Meister mit hoher Wahrscheinlichkeit den zweiten Titel in Folge versaut hat.