Flugzeug in den Bodensee gestürzt

Kleinflugzeug fiel kurz nach dem Start von Altenrhein (Schweiz) in den See. Details noch unbekannt.

Wie die Polizei des Schweizer Kantons Sankt Gallen berichtet, ist heute am frühen Nachmittag gegen 14.30 Uhr ein Flugzeug kurz nach dem Start vom Flughafen Altenrhein in den Bodensee gestürzt. Die Rettungsorganisationen stehen im Großeinsatz.

Es soll sich um ein Kleinflugzeug handeln. Details gibt es noch keine. Der Pilot hatte laut „Sankt Galler Tagblatt" noch Probleme gemeldet und wollte wieder landen. Auf einem Bild erkennt man, dass die Absturzstelle nur etwa 50 Meter vom Ufer entfernt ist, wegen des niedrigen Wasserstandes können die Retter auch zu Fuß dorthin.

Altenrhein liegt hart an der Grenze zu Vorarlberg, es gibt von dort unter anderem auch eine tägliche Flugverbindung nach Wien.

Zuletzt stürzte im Februar 2021 ein Kleinflugzeug vor Altenrhein bzw. der angrenzenden Ortschaft Staad in den See, damals beim Landeanflug. Der Pilot, ein 70-jähriger Deutscher, kam mit dem Leben davon.

Österreichischer Minister, deutsche Waffenschieber...

Der Spiegel des Bodensees, wo es noch auf der deutschen Seite bei Friedrichshafen einen größeren Flughafen gibt, ist schon mehrfach zum Schauplatz von Flugzeugabstürzen geworden. Im Februar 1989 krachte eine zweimotorige Maschine der damaligen Gesellschaft „Rheintalflug" von Wien kommend beim Landeanflug auf Altenrhein in den See. Alle elf Insassen starben - darunter der österreichische Sozialminister Alfred Dallinger (SPÖ) und Brigitte Seewald, die Pilotin und Frau des Firmengründers. Das Wrack sank auf 76 Meter Tiefe und wurde eine Woche später geborgen.

Besondere Gerüchte gab es Anfang 1994 nach dem Absturz einer aus Prag kommenden Cessna 425 im Jänner in den See, ebenfalls beim Anflug auf Altenrhein. Sie sank auf fast 160 Meter und wurde im Februar geborgen. An Bord waren fünf Personen: neben dem Piloten ein umtriebiger, halbseidener Berliner Geschäftsmann mit Aktivitäten im Waffenhandel, ein ehemaliger Chef des Turn- und Sportverbandes der DDR mit ähnlichen Verstrickungen, zwei Bardamen und ein Hund. Ziel war eigentlich Paris, in Altenrhein wollte man einen Halt machen.

Das Flugzeug verschwand kurz vor der Landung vom Radar und konnte wegen schlechten Wetters erst nach einer Woche geortet werden. Allerdings waren der Pilot, eine der Frauen und der Hund aus dem Wrack verschwunden; sie hätten laut den Behörden im kalten Wasser auch keine Überlebenschancen gehabt. Die Landeklappen waren noch eingefahren, was kurz vor der Landung oder einer geplanten Notwasserung sehr unüblich ist. Der Geschäftsmann und der Ex-Sportfunktionär waren schon länger unter Polizeibeobachtung gestanden, in dubiose Geschäfte mit Waffenhändlern im Baltikum und Liechtenstein verwickelt, pflegten verdächtige Kontakte etwa nach Frankreich und China. Aus gewissen Gründen wurde vermutet, im Flugzeug sei radioaktives Material befördert worden, wofür sich dann aber keine Beweise fanden.

>>> Link zum St. Galler Tagblatt samt Fotos und Videos vom Schauplatz