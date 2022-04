Die Emanzipation der Boxerinnen im Madison Square Garden

Katie Taylor und Amanda Serrano kennen strukturellen Hürden, ihr Titelkampf auf berühmter Bühne soll eine neue Ära begründen.

Der Madison Square Garden hat sie alle gesehen, die Größen des Boxsports von Rocky Marciano über Muhammad Ali bis zu den Klitschkos. Auch Katie Taylor und Amanda Serrano absolvierten schon Kämpfe in der berühmten New Yorker Halle, die seit fast einem Jahrhundert nicht mehr am gleichnamigen Ort in Manhattan residiert und in der aktuellen, vierten Ausführung 1968 eröffnet wurde. Dennoch ist ihr Duell in der Nacht auf Sonntag (1.30 Uhr, live, Dazn) ein historisches.

Erstmals in der traditionsreichen Geschichte des Hauses bestreiten mit der irischen Leichtgewichtstitelträgerin (WBA, WBC, IBF, WBO, The Ring) Taylor und Federgewicht-Champion Serrano aus Puerto Rico zwei Boxerinnen den Hauptkampf des Abends. Es ist zugleich einer der größten aller Zeiten, stehen sich doch zum ersten Mal seit Manny Pacquiaos Sieg über Juan Manuel Márquez 2008 die zwei Besten der Pound-to-Pound-Weltrangliste, gereiht nach gewichteten Erfolgen unabhängig von der Klasse, gegenüber. Die Siegerin dieses Duells, darin sind sich Experten wie Fans einig, wird als „Goat“, Greatest of All Time, in die Annalen eingehen.