Pat Metheny: Ein Jazzer sucht den Aufbruch seiner Jugend

(c) Jimmy Katz

Wirkt noch immer jugendlich: Pat Metheny, geboren 1954 in Lee’s Summit, Missouri.

Zwischen Funk und Esoterik: Gitarrist Pat Metheny präsentierte „Side-Eye“ im Großen Sall des Wiener Konzerthauses.

Ist der Gitarrenroadie, der ihm während der Performance laufend das penibel präparierte Operationsbesteck serviert, für Pat Metheny wichtiger als seine musikalischen Begleiter? Darüber darf man zumindest grübeln. Das erste Teil, das ihm der Namenlose um den Hals hängte, war jedenfalls eine 42-saitige, vierhalsige Pikasso-Gitarre. Aus dieser galt es „Make Peace“ zu kitzeln. Ein sanftes Stück aus dem Jahr 2005, aber ganz in der Tradition der schöngeistigen Kontemplationen, mit der Metheny (damals mit Lyle Mays) in den Achtzigerjahren für ein Massenpublikum in die Wolken der Esoterik blickte.