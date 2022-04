„Alle Straßen waren voller Leichen“

Ginadi Dubin musste als Kind vor den Nazis fliehen. Nun vertrieben ihn die Russen aus der Ukraine, in Israel hat er eine neue Heimat.

Endlich, nach zwei Kriegen, zwei Rettungen und einem langen Leben, ist er angekommen. „Ich bin zu Hause“, sagt Ginadi Dubin, ein Mann mit weißen Haaren und tiefen Furchen im Gesicht. Er spricht Ukrainisch; eine junge Frau übersetzt seine Worte ins Englische. Vor wenigen Tagen erst ist Dubin in Israel eingetroffen, geflohen vor dem Krieg in seiner Heimat, der Ukraine.

Es ist das zweite Mal in seinem Leben, dass er vor tödlicher Gefahr flüchten muss. Als kleiner Bub flohen er und seine Familie vor den Nationalsozialisten. Und nun, am Abend des Yom HaShoah, dem israelischen Feiertag zum Gedenken an den Holocaust, sitzt Dubin im Speisesaal eines Hotels in der Küstenstadt Netanja, nördlich von Tel Aviv, um seine Geschichte zu erzählen, mit einer Stimme, die gelegentlich bricht; manchmal vor Erschöpfung, manchmal vor Schmerz.