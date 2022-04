Aufatmen beim Sorgenkind Meta

Facebook-Mutter Meta wächst nur noch langsam. Dass die Nutzerzahlen wieder gestiegen sind, riss die Anleger aber zu Begeisterung hin.

Facebook/Meta hatte zuletzt keinen guten Stand. Die Plattform Facebook zog zuletzt kaum noch neue Nutzer an, das „Metaverse“, das Verbindungen zwischen der realen Welt und virtuellen Welten ermöglichen soll, ist noch Zukunftsmusik. Gegenüber ihrem Rekordhoch im vorigen September hat die Aktie der Gründung von Mark Zuckerberg inzwischen mehr als die Hälfte verloren. Am Mittwoch, nachdem Mitbewerber Google – der größte Konkurrent von Facebook auf dem Online-Werbemarkt – schwache Zahlen vermeldet hatte, ging es auch mit der Meta-Aktie weiter nach unten.

Am Mittwochabend war Meta mit Zahlen dran. Die waren an sich nicht besonders gut. Mit sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fiel das Umsatzwachstum im ersten Quartal ungewöhnlich schwach aus. Der Erlös von 27,9 Mrd. Dollar lag auch deutlich unter den Erwartungen der Analysten. Der Gewinn war sogar rückläufig: Er sank um ein Fünftel auf 7,5 Mrd. Dollar. Unerwartet schwache Zahlen haben zuletzt häufig schwere Kursstürze bei Technologieaktien ausgelöst: etwa bei Netflix, dessen Aktie an einem einzigen Tag um 37 Prozent in die Tiefe gerasselt ist, oder kürzlich bei Google.

Zwei Milliarden Nutzer täglich

Bei Meta war es anders: Die Aktie schnellte nach der Zahlenvorlage um fast 20 Prozent nach oben, auch am Donnerstag lag sie vorbörslich noch zweistellig im Plus. Der Grund: Die Nutzerzahlen sind wieder etwas gestiegen. Im ersten Quartal dieses Jahres griffen täglich 1,96 Milliarden Nutzer auf Facebook zu – rund 30 Millionen mehr als drei Monate zuvor. Im Vierteljahr davor war die tägliche Nutzerzahl erstmals gesunken, und zwar um eine Million auf 1,929 Milliarden.

Mindestens eine App des Meta-Konzerns – dazu gehören auch Instagram und WhatsApp – verwendeten zuletzt täglich 2,87 Milliarden Nutzer. In den vorherigen drei Monaten waren es 2,82 Milliarden gewesen.

Meta räumte damals verstärkte Konkurrenz durch die Kurzvideo-App TikTok als einen zentralen Grund für den Rückgang der Facebook-Nutzerzahlen ein. Die Meta-Aktie verlor daraufhin an einem Tag ein Viertel ihres Werts und sank danach noch weiter. Jetzt betonte Gründer und Chef Mark Zuckerberg mit Nachdruck den Erfolg der hauseigenen TikTok-Kopie Reels.

Konkurrenz durch TikTok

TikTok wurde populär mit der Idee, kurze Videos für die Nutzer gemäß ihren Interessen von einer Software auswählen zu lassen. Die Algorithmen achten dabei unter anderem darauf, wie lang man bei einem Video vor dem Weiterblättern verbleibt. Zuckerberg will nun solche künstliche Intelligenz nicht nur für die Personalisierung von Kurzvideos einsetzen. Sie solle den Nutzern alle möglichen Inhalte über verschiedene Plattformen von Meta hinweg empfehlen, sagte er.

„Ich denke, die Leute werden in Zukunft verstärkt Entdeckungs-Maschinen auf Basis künstlicher Intelligenz nutzen, damit sie sie unterhalten, ihnen Dinge beibringen und sie mit Menschen mit ähnlichen Interessen verbinden.“ Das wäre eine Abkehr vom ursprünglichen Facebook-Prinzip, bei dem Nutzer selbst aussuchen, welchen Personen, Firmen oder Organisationen sie folgen. Ende vergangenen Jahres hatte Zuckerberg groß den Fokus auf eine künftige digitale Welt – das Metaverse – verkündet und deshalb auch den Konzernnamen von Facebook zu Meta verändert.

Für das laufende Vierteljahr stellte Meta einen Umsatz zwischen 28 und 30 Milliarden Dollar in Aussicht. Bei einem Vorjahreswert von 29 Mrd. Dollar könnte es damit sogar erstmals einen Umsatzrückgang geben. Der Konzern verweist unter anderem auf die Abschwächung des Geschäfts durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Das liege nicht nur am Stopp der Anzeigen-Plattform in Russland, sondern auch daran, dass die Sorge um wirtschaftliche Konsequenzen des Krieges die Aktivität der Werbekunden insgesamt bremse. Der Druck auf die Erlöse erschwere die Umsetzung des Plans, mit dem bisherigen Geschäft die Metaverse-Entwicklung zu finanzieren, betonte Mike Proulx von der Analysefirma Forrester Research.

PayPal besser als befürchtet

Indes hat es eine weitere schwächelnde Technologieaktie geschafft, trotz wenig berauschender Quartalszahlen einen Kursanstieg zu vollziehen: Der Bezahldienst PayPal ist mit einem Gewinneinbruch ins Geschäftsjahr gestartet. Im ersten Quartal sank das Nettoergebnis im Jahresvergleich um 54 Prozent auf 509 Mio. Dollar. Die Erlöse stiegen zwar um sieben Prozent auf 6,5 Mrd. Dollar – für PayPals Verhältnisse ist das aber ein bescheidenes Wachstum. Die Anleger hatten offenbar Schlimmeres erwartet, die Aktie legte nach der Zahlenvorlage deutlich zu.

Das Unternehmen war während der Pandemie ein großer Profiteur des Online-Shopping-Booms gewesen. Dieser Erfolg ließ sich nach der Pandemie aber nicht fortsetzen, seit ihrem Rekordhoch im vorigen August hat die Aktie fast drei Viertel ihres Werts verloren. Nun hat PayPal die Gewinnprognose für das Gesamtjahr erneut gesenkt.

(b. l./ag.)