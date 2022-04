Wie die Demografie die Börsen beeinflusst

(c) REUTERS (Heo Ran)

Die Weltbevölkerung nimmt zu, die Lebenserwartung steigt, das Konsumverhalten wandelt sich: All das können Anleger nutzen. Die Kurskorrekturen bieten Chancen zum Einstieg.

Wien. Der Ukraine-Krieg setzt sich fort, die Lieferengpässe dauern an, die Inflation legt zu: Die globalen Finanzmärkte werden von einer Reihe an Unsicherheitsfaktoren aufgewirbelt, die steigenden Zinsen gießen weiteres Öl ins Feuer.

Die Entwicklungen schrecken deshalb auch so manch einen Anleger von der Börse ab. Dabei könnten die Rücksetzer zum Beispiel für den Einstieg in langfristige Wachstumstrends genutzt werden, die auf längere Sicht als aussichtsreich gelten. Experten verweisen in diesem Zusammenhang etwa auf demografische Veränderungen weltweit. Prognosen zufolge wird bis 2030 die globale Bevölkerung immerhin auf 8,5 Milliarden anschwellen, verweist Aneta Wynimnko, Co-Portfoliomanagerin des Global Demographics Fund von Fidelity, auf Zahlen der Vereinten Nationen.