Wirtschaft als soziale Veranstaltung

Drucken

Hauptbild • Anton Schmidl, Geschäftsführer der Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Crowe SOT • (c) Die Presse/Clemens Fabry (Clemens Fabry)

Was es trotz Digitalisierung in der Wirtschaftstreuhandschaft braucht, sind Menschen, die mit den gefundenen Daten umgehen können und die vor allem die menschliche Seite verstehen.

In dieser Hinsicht unterscheidet sich die Wirtschaftstreuhandschaft nicht von anderen Branchen: Es wird digitalisiert. Man verwendet digitale, mathematisch abgesicherte Prüfungsweisen, die künftig so weit gehen werden, mittels spezieller mathematischer Verfahren in Echtzeit prüfen zu können. Man könne Unternehmen so bis zu einem gewissen Grad vor Irrtümern und auch Betrug schützen.

Aber, sagt Anton Schmidl, Geschäftsführer der Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Crowe SOT, „Wirtschaft ist eine soziale Veranstaltung“. Um ein Unternehmen verstehen, prüfen, bewerten zu können, müsse man mit den Menschen in der Organisation sprechen. Interviews seien in der Prüfung zwar vorgesehen, man müsse aber darüber hinausgehen. Und etwa in der Portierloge fragen, „ob die Leute mit einem Smile zur Arbeit kommen“, sagt Schmidl, der das Unternehmen gemeinsam mit Andreas Maier führt. Oder die Mitarbeitenden nach den Leitmotiven fragen, die in vielen Büros in den Gängen affichiert sind – sind das nur schöne Bilder oder werden sie gelebt? Und vor allem: Wie werden sie gelebt?