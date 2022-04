Frontex-Chef Leggeri bietet Rücktritt an

Der Franzose war im Zusammenhang mit Berichten über Menschenrechtsverletzungen an der EU-Außengrenze unter Druck geraten.

Der Chef der EU-Grenzschutzagentur Frontex, Fabrice Leggeri, hat seinen Rücktritt angeboten. Der Verwaltungsrat der Agentur wolle sich am Freitag damit befassen, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus mit dem Fall vertrauten Kreisen.

Der Franzose Leggeri war im Zusammenhang mit Berichten über Menschenrechtsverletzungen durch Frontex an den EU-Außengrenzen unter Druck geraten:Die europäische Grenzschutzbehörde Frontex habe nachweislich alleine zwischen März 2020 und September 2021 insgesamt 957 Flüchtlinge in Booten vor der griechischen Küste aufgegriffen und illegalerweise in türkischen Gewässern wieder ausgesetzt, geht aus einer gemeinsamen Recherche des deutschen „Spiegel", der schweizer Medien SRF und Republik sowie der französischen Tageszeitung Le Monde hervor.

Frontex führt demnach eine detaillierte Datenbank über die eigenen Einsätze. Alleine 22 Fälle sogenannter illegaler Pushbacks können demnach Einträgen in dieser Datenbank zugeordnet werden.

Doch die EU-Grenzschützer schönten offenbar ihre Aufzeichnungen massiv: So wurde jeder dieser Aufgriffe so eingetragen, als hätte man die Flüchtlinge direkt in türkischen Gewässern entdeckt - jeder der Einsätze wurde also als "Verhinderung der Ausreise" aus der Türkei vermerkt.

