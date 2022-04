Das System Frontex kollabiert

Der Frontex-Chef tritt wegen illegalen Push-Backs, Intransparenz und autoritärem Führungsstil zurück. Die Agentur braucht nun einen Neuanfang.

Am Ende blieb Fabrice Leggeri nur die Flucht nach vorn. In der Nacht auf Freitag verdichteten sich die Gerüchte, wonach der unter massiver Kritik stehende Chef der mächtigen EU-Grenzschutzagentur Frontex sowie einige seiner engsten Mitarbeiter ihren Rückzug bekannt gäben. Die Kunde verbreitete sich in Brüssel wie ein Lauffeuer, das besonders in der Kommission für Aufatmen sorgte: Denn die Vorwürfe gegen den französischen Direktor, der Frontex seit dem Flüchtlingsjahr 2015 geleitet hatte und bis 2027 zur größten EU-Agentur mit einem Jahresbudget von 900 Millionen Euro und 10.000 Beamten zur Unterstützung der nationalen Grenzschützer ausbauen sollte, waren längst nicht mehr tragbar. In seinem wenige Zeilen umfassenden Rücktrittsschreiben wird als Grund die „stillschweigende, aber effektive“ Änderung des Frontex-Mandats genannt.

Kommentar von Wolfgang Böhm >>> Eine EU-Agentur für die Drecksarbeit

Die Aufräumarbeiten nach der Ära Leggeri werden sich über Jahre hinziehen – und auch die Kommission zu einer klaren Vorgabe zwingen, was sie von Frontex erwartet. Eine Lehre dürften die EU-Institutionen aus dem „Fall Frontex“ bereits gezogen haben: Die Vergabe zusätzlicher Kompetenzen muss mit entsprechender Kontrolle einhergehen. „Die Presse“ fasst die wichtigsten Vorwürfe gegen die Agentur zusammen.

1) Illegale Zurückweisungen auf hoher See