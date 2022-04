Königin des Burlesque

Dita Von Teese kommt nach Wien. Über einen folgenreichen Tippfehler im „Playboy“, den markanten Martiniglas-Tanz und wie sie Feminismus versteht.

Zu jener Zeit, als sich die 22-jährige Tänzerin Heather Sweet das erste Mal vom „Playboy“ fotografieren ließ, nannte sie sich schlicht Dita – inspiriert von Schauspielerin Dita Parlo, die sie kürzlich in einem Film gesehen hatte.



Das Magazin forderte von der jungen Amerikanerin aber vor dem Abdruck auch einen Nachnamen. „Ich überlegte: Welcher Name klingt exotisch, mysteriös und erotisch? Ich kam zum Schluss: Ein Name mit ,Von‘“, erzählt sie heute. „Also begann ich, durch Telefonbücher zu blättern, und fand den Namen Von Treese, der mir sehr gefiel.“