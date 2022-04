Nehammer muss eine toxische Suppe auslöffeln

ÖVP und Grüne werden alles tun, um Neuwahlen zu vermeiden. Eine Möglichkeit wäre etwa, endlich mit echtem Krisenmanagement zu starten.

Noch selten zuvor wurde ein Kanzler so „bemitleidet“, das Land in einer so schwierigen Zeit führen zu müssen. Noch selten zuvor waren schwere Krisen und echte Risken so zahlreich und präsent wie gerade. Die Pandemie ist entgegen der allgemeinen Frühlingsstimmung noch nicht vorbei. In Osteuropa tobt ein Krieg, in dem die russischen Aggressoren mutmaßliche Verbrechen an der ukrainischen Zivilbevölkerung begangen haben und den Westen herausfordern. Eine galoppierende Inflation frisst unsere Ersparnisse und macht das normale Leben unglaublich teuer.