Die spektakuläre Koka-Revolution in Peru

Präsident Castillo will die gesamte Koka-Ernte aufkaufen. Schwächt er oder legalisiert er den Drogenhandel?

Perus Regierung geht neue Wege bei der Bekämpfung des illegalen Drogenhandels: Präsident Pedro Castillo will die gesamte Koka-Ernte des Landes aufkaufen und alle Erzeuger in einem Register festhalten. Peru ist nach Kolumbien der zweitgrößte Kokaproduzent der Welt. Seine Plantagen am östlichen Andenabhang produzieren ein knappes Viertel der gesamten Kokainmenge.



Die Regierung präsentierte ihren Plan in der Kleinstadt Samugari, inmitten des Drogenanbaugebiets, das 2006 militarisiert wurde, weil dort immer noch Überreste der maoistischen Guerilla des Leuchtenden Pfades operieren, die Ideologie gegen illegale Geschäfte tauschten. Die Regierung will die Militärpräsenz im Anbaugebiet deutlich senken und die Soldaten in die südliche Dschungelregion Madre de Dios versetzen, die seit 15 Jahren von illegalen Goldsuchern und Holzräubern verwüstet wird. Ein Teil der Uniformierten soll die Aktivitäten kolumbianischer Drogenbanden in der nördlichen Grenzregion reduzieren.