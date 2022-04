Kolossale Verluste bei Schlacht um Donbass

(c) IMAGO/SNA

Kiew deutete eine Aktion an, um Tausende Soldaten und Zivilisten aus dem belagerten Asowstal-Werk in Mariupol zu holen, doch war unklar, wie das gehen soll. Britischer Kämpfer in russischen Händen.

Die Ukraine hat schwere Verluste durch die russische Offensive im Osten des Landes eingeräumt. Allerdings seien jene der Russen noch schwerer, ja „kolossal“, sagte ein Präsidentenberater. Das britische Verteidigungsministerium berichtete von harten Gefechten um Lyssytschansk and Sewerodonezk im Donbass. Die Region ist der neue Schwerpunkt der Invasion, vor allem im Großraum Kramatorsk hat sich ein ukrainischer Frontvorsprung geformt, der in Gefahr ist, abgeschnitten zu werden.

Besonderes Interesse rief die Ankündigung der Ukrainer hervor, die seit Wochen im Stahlwerk Asowstal in Mariupol eingeschlossenen Reste der Verteidiger (etwa 3000 Mann) sowie etwa 2000 Zivilisten durch eine „Spezialoperation“ wegbringen zu wollen. Wie das funktionieren soll, da die Stadt doch eingekesselt und fern der Frontlinie ist, war unklar. „Die Evakuierung ist eine delikate Sache; wir bitten, alle Provokationen zu unterlassen, die als Vorwand eines Abbruchs dienen könnten“, bat die Stadtverwaltung.