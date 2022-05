Ein Rathaus in Niederösterreich: Statement in den Farben Blau-Gelb

Drucken

Zeitreise in die 1970er in Prinzersdorf: der aufgefrischte Sitzungssaal. – Barrierefrei erschlossen und thermisch ertüchtigt

Erbaut vor der Ölkrise, saniert in Zeiten der Klimakrise: Das Prinzersdorfer Rathaus im Pielachtal wurde für die Zukunft gerüstet, ohne seine Authentizität zu überformen.

Es handelte sich fast um ein Forschungsprojekt, resümieren Ernst Beneder und Anja Fischer. Bauten der 1970er-Jahre sind trotz Retrowellen in Mode und Design unpopulär. Weil sie nicht mehr heutigen Baunormen und Geschmäckern entsprechen und oft energetisch ineffizient sind, ist schnell die Abrissbirne zur Hand – oder die Styropor-Verpackung. Im Normalfall hätte auch dem Prinzersdorfer Rathaus dieses Schicksal gedroht. Dass es anders kam, ist dem Gemeindevorstand unter Bürgermeister Rudi Schütz und dem Architektenduo zu danken. Sie analysierten das vom lokalen Architekten Franz Hable geplante Gebäude, erstellten eine typologische Übersicht über Gemeindeämter in Niederösterreich und verglichen die Konsequenzen eines Neubaus, eine Entkernung des Bestands sowie eine große oder kleine Sanierungsvariante. Vielleicht wäre auch ohne diese Vorarbeiten schon aus Kostengründen die Entscheidung für die sanfte Sanierung gefallen. So lag aber eine fundierte Basis für eine Herangehensweise vor, mittels derer die Stärken des Gebäudes bewahrt und Defizite behoben werden können, ohne den Charakter des Hauses zu verändern.

Das innerhalb eines Jahrzehnts am Hauptplatz von Prinzersdorf entstandene Gebäude-Ensemble von einzigartigem Charakter versinnbildlicht den Aufschwung, den die Ortschaft im Pielachtal in den 1960er- und 1970er-Jahren genommen hat. Den Abschluss der Platzachse bildet die im spätexpressionistischen Stil erbaute Kirche von Julius Bergmann. Vorne flankiert ein scheinbares Zwillingspaar den Platz, linkerhand die Raiffeisenbank, deren Fassadenverkleidung aus blau gesprenkelten gelben Keramikplatten im Zuge einer Anpassung des Erscheinungsbildes an das Rathaus nach dessen Fertigstellung angebracht wurde. Das Rathaus hingegen, ein schlichter Quader mit außen liegenden Betonstützen und durchlaufenden Fensterbändern, erhielt blau glasierte Platten mit gelben Sprenkeln. Direkt an einer Kurve der ehemaligen Bundesstraße B1, über die der Verkehr einst durch den Ort floss, hat sich die Gemeinde hier in den Landesfarben Blau-Gelb als niederösterreichische Vorzeigekommune positioniert und eine Landmark geschaffen.