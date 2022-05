Großmutter Guo hilft Mao

Mit subtilem Humor erzählt Wei Zhang über die Lebensverhältnisse von Frauen während Mao Zedongs Industrialisierungskampagne Ende der 1950er-Jahre.

Im Gegensatz zu dem von Gorky begründeten Sozialistischen Realismus in der Literatur der Sowjetunion hatte das chinesische Pendant seine Hochzeit erst nach der Mitte des 20. Jahrhunderts, zur Zeit des „Großen Sprungs nach vorne“ – in diesem Abschnitt der Historie der Volksrepublik spielt auch Wei Zhangs „Satellit über Tiananmen“. Die Literatur dieser Zeit hatte die Absicht, dem Volk konkrete Handlungsmodelle zur Massenpolitik und neue Charaktere zur Identifizierung zu geben und somit die Transformation hin zum Sozialismus sowie, endgültig, zum Kommunismus (vorweg) zu erzählen: der Schriftsteller als der Ingenieur der Volksseele.

Auch Zhang stellt eine brave Parteisekretärin, „Großmutter“ Guo, in den Mittelpunkt ihrer Geschichte. Doch schon beim Beziehen der neu errichteten Wohnblöcke, in denen jede Familie eine genau gleich große Einzimmerwohnung (!) erhält, was eben noch vom Sohn Guos als sehr gerecht gelobt wird, holt der Realismus den Sozialismus ein: Von den Bewohnern werden Tische auf die Gänge gestellt, halbe Zimmer unter Treppenabsätzen besetzt und der eigene Vorplatz Zentimeter um Zentimeter vergrößert. Die bunt zusammengewürfelte Hausbelegschaft macht sich in der Folge unter der Führung ihrer ständig agitierenden Parteisekretärin auf, an abenteuerlichen Unternehmungen im Dienste des „Großen Sprungs“ teilzunehmen, etwa dem sozialistischen Straßenbau und der Konstruktion von Hochöfen für jederfrau.