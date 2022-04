So finden wir unser Glück im Garten

Drucken

Hauptbild • Der Mensch geht auf in der gestalteten Natur: „Mademoiselle Gachet im Garten von Auvers-sur-Oise“ von Vincent van Gogh (1890). • Getty Images

Bedeutet Gärtnern Freiheit oder Rückzug? Wie vulgär sind Trumps Rosenrabatten? Was taugen Platons Tipps? Ein Gespräch mit dem Historiker und Gartenfreund Stefan Rebenich zu seinem Buch „Der kultivierte Gärtner“.

Die Presse: „Den ganzen Tag Unkraut gejätet und die Beete fertig gemacht, in einer seltsamen Art von Begeisterung, die mich dazu brachte zu sagen, das ist Glück“: So zitieren Sie in Ihrem Buch Virginia Woolf. Warum machen wir uns denn die Hände schmutzig, den Rücken krumm? Woher rührt die Begeisterung?

Stefan Rebenich: Der moderne Mensch sitzt einen Großteil seiner Zeit bei Tätigkeiten, die ihn im geschlossenen Raum festhalten. Davon will er sich befreien. Beim Gärtnern kommt dazu: Man sieht die Früchte seiner Arbeit, Erfolg oder Misserfolg. Der Kontakt zum Urstoff Erde, mit den eigenen Händen, hat etwas ungemein Sinnliches. Man kann abschalten, die Umgebung wartet mit immer neuen Überraschungen auf. Gärtnern ist ein Mittel der Entschleunigung.

Was hat bei Ihnen diese Begeisterung geweckt?

Ich bin am Land aufgewachsen, mein Großvater hat im Nebenerwerb Spargel angebaut, er hatte Obstbäume und einen bunten Bauerngarten. Auf der Universität in England habe ich den Garten in einer ganz anderen Dimension erlebt, vom College Garden bis zum aristokratischen Park. Auch als Gesprächsthema der Fellows am „High Table“ in Oxford, als Gegenstand, mit dem sich eine intellektuelle Auseinandersetzung lohnt. So hat sich mir dann auch seine Geschichte eröffnet.