Wiesberger rückt in Girona mit 67er-Runde weit nach vorne

Der 36-jährige Burgenländer liegt nun auf der World Tour fünf Schläge hinter dem südafrikanischen Spitzenreiter Oliver Bekker.

Bernd Wiesberger hat am Samstag in Runde drei der Catalunya Championship der World Tour (Par 72) mit einer 67er-Runde aufgezeigt. Damit schob sich der 36-jährige Burgenländer vom 35. Rang auf Platz sieben vor, fünf Schläge hinter dem südafrikanischen Spitzenreiter Oliver Bekker. Auf Rang drei fehlen Wiesberger zwei Schläge. Der Steirer Lukas Nemecz war nach seiner 74 vom Vortag mit einer 71er-Runde verbessert und holte als nun 24. zwei Positionen auf.

Wiesberger vergab mit zwei Bogeys (Schlagverluste) auf den letzten zwei Löchern eine noch bessere Ausgangsposition. Sein Tagwerk hatte er mit einem Eagle (doppelter Schlaggewinn) auf der 15 gekrönt, das war ihm auch am Vortag gelungen. Insgesamt sechs Birdies (Schlaggewinne) und drei Bogeys wies seine Scorekarte auf, was für den "Moving Day" fünf unter Par ergab. Nemecz hatte weniger Wellenbewegungen in seiner Leistung. Sein Bogey vom 2. Loch machte er mit Birdies auf den Löchern elf und zwölf mehr als wett. Der 32-Jährige liegt nun drei Schläge hinter seinem Landsmann.

