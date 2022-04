Historischer Football-Tag

Der Burgenländer Bernhard Raimann wurde in der NFL gedraftet.

Bernhard Raimann ist am Samstag, 4.07 Uhr, als erster österreichischer Footballspieler im NFL-Draft ausgewählt worden. Im Rahmen der Talenteziehung der US-Profiliga in Las Vegas wurde der 24-Jährige in der dritten Runde von den Indianapolis Colts an 77. Stelle gepickt. Damit unterstützt Raimann als Offensive Tackle die Mannschaft des routinierten Quarterbacks Matt Ryan. Noch nie zuvor hatte ein Österreicher einen Platz bei einem NFL-Team via Draft ergattert.

Damit winkt Raimann ein Vertrag in der Höhe von etwa fünf Millionen Euro, dazu gibt es noch etwa eine Million zusätzlich als „Signing Bonus“. Im Herbst könnte Raimann, 2,01 m groß und 138 Kilogramm schwer, als erster Feldspieler aus Österreich eine Partie der National Football League bestreiten. Zuvor spielte der gebürtige Wiener als Student der Central Michigan University bei den Central Michigan Chippewas. Nun geht es etwa 400 Kilometer weiter in den Nachbarstaat Indiana.

„Ich hatte wirklich gute Gespräche mit (Offensive-Line-)Coach Chris Strausser, habe während des Prozesses auch einige Scouts kennengelernt. Aber ich hatte keine Ahnung, dass sie mich nehmen würden. Ich habe ein bisschen darauf gehofft, aber es gibt natürlich keine Garantien“, sagte Raimann in einer ersten Reaktion auf der Colts-Webseite. „Ich und meine Familie haben nur gehofft, dass Indy anruft, und gewartet, dass die entsprechende Vorwahl aufleuchtet.“ Er könne seine Emotionen im Moment nicht beschreiben. Raimann habe „das Talent für die Startformation“, glaubt Chris Ballard, General Manager der Colts.

„Wir können Football. Das ist ein unglaublich historischer Moment für den österreichischen Football“, sagte AFBÖ-Präsident Michael Eschlböck voller Euphorie. „Gutes Team, gute Station, mir ist ein richtiger Stein vom Herzen gefallen.“ Raimann habe vorgezeigt, dass man „mit harter Arbeit und entsprechendem Willen im Land der unbegrenzten Möglichkeiten NFL-Spieler als ,kleiner‘ Österreicher“ werden könne. „Ich freue mich für Bernhard Raimann und seine Familie.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.05.2022)