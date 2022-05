Vor dem Giro d'Italia spricht Bernhard Eisel darüber, wie ihn die Jobs als TV-Kommentator und Sportlicher Leiter bei Bora fordern. Über Werkzeuge, die man den Fahrern reicht – und Fragen im Ziel, die gar nicht gut ankommen.

Die letzte Woche vor einer Grand Tour wie dem Giro d'Italia, in welcher Rolle ist sie am stressigsten: als Profi, TV-Kommentator oder Sportlicher Leiter?

Bernhard Eisel: Als Sportlicher Leiter wäre es viel, viel stressiger. Ich werde für Eurosport drei Wochen lang in München im Studio im Einsatz sein. Beim Fernsehen ist es auch entspannter als als Profi, denn da gibt es eher wenig mentalen Stress.

Wie schwierig ist es, als Sportlicher Leiter von Bora-Hansgrohe auch für das Fernsehen zu arbeiten und nicht parteiisch zu wirken, wenn man über die eigenen Fahrer spricht, oder zu viel Internes zu verraten?

Das ist der schwierigste Punkt. Allerdings gibt es gar nicht so viele Interna, denn ich bin sowieso nicht mittendrin in der Kommunikation, wie es dann beim Giro läuft. Ich habe genug damit zu tun, für die Zuschauer abzuwägen, was ich ich in dieser Situation machen würde. Und am Ende sieht man dann, wer an dem Tag gescheiter war.