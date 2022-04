Hatespeech und die Freiheit

Ein unbeachteter Strafprozess in Wien zeigt die Untiefen einer „Wehret-den-Anfängen“-Rechtskultur, die mehr mit Putin gemein hat, als ihr lieb ist.

Kürzlich stand in Wien ein Lehrling wegen Verhetzung vor Gericht. Maximalstrafe wäre zwei Jahre Gefängnis. Er hatte zur Regenbogenparade gepostet: „Spuck auf die Demo“. Vor Gericht sagte er: „Im Prinzip stört mich an der Veranstaltung, wie sich die Leute dort präsentieren.“ Für die Menschheitsgeschichte nur eine Bagatelle, auch wenn sie den Lehrling aus seiner Lebensbahn hätte werfen können. Aber sie passt in die Zeit. Ist doch der unterschiedliche Umgang mit der LGBTQ+-Bewegung in Russland und der Ukraine für manche ein Faktor dafür, zu wem sie halten. Zu Kiew, weil es unser aller Freiheit verteidigt – oder zu Moskau, das sich nicht „zersetzende Pseudowerte“ (Putin) aufzwingen lässt.

Doch wenn es wirklich um Freiheit und gegen Zwang geht, gehört beides untrennbar zusammen: das Recht auf eine Regenbogenparade – und das Recht, sie abzulehnen, und sei dies auch in unbedarfter Jugendsprache. So zeigt der Strafprozess in Wien die Untiefen der Hatespeech-Legislatur. Sie baut richtigerweise darauf auf, dass Meinungsfreiheit Grenzen hat, hat aber selber keine natürliche Grenze, wenn sie vom Prinzip „Wehret den Anfängen!“ ausgeht: Wer mit Sprechverboten alles verhindern will, was irgendwann einmal das Entstehen von Diskriminierung oder Verfolgung begünstigen könnte, errichtet eine immer weiter auswuchernde Verbotszone. Damit kann nur zufrieden sein, wer unter dem Deckmantel der Freiheit seiner eigenen Agenda ein Monopol verschaffen will.

Warum wären Grenzen zu ziehen? Zum Beispiel mit dem Prinzip, dass Menschen niemals dafür verachtet werden dürfen, was sie sind – dass man aber sehr wohl ablehnen darf, was sie tun oder welche Entscheidungen sie treffen. Und dass Unmutsbekundungen nicht schon als möglicher „Anfang“ verboten werden, sondern nur, wenn sie in sich schon gefährlich sind, weil sie zu Gewalt aufrufen oder den Gegner dehumanisieren, was nachgewiesen die Hemmschwellen für Gräueltaten senkt (wie das Gerede von Juden als „Ungeziefer“, von Tutsis als „Küchenschaben“).

„Spuck auf die Demo“ dehumanisiert nicht und ruft nicht zu Gewalt auf („Scheiß drauf!“ ist ja auch keine Aufforderung). Der Lehrling wurde zwar vom Richter im Zweifel freigesprochen. Aber man hätte ihn nie vor Gericht zerren dürfen. Auch nicht in einer solchen Fahnenfrage. Die Idee, dass der Staat vorgibt und über Behörden, Gerichte und Social-Media-Zensoren exekutiert, was uns sympathisch sein muss und woran nicht gerüttelt werden darf: Das ist auch dann Putinismus, wenn die solcherart geschützte Agenda liberal genannt wird.

Der Autor war stv. Chefredakteur der „Presse“ und ist nun Kommunikationschef der Erzdiözese Wien.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.05.2022)