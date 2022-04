Geparden fressen Maikäfer auf

Oder: Warum das Parlament bald drei Kammern hat und wir auf den Winter warten.

Das österreichische Parlament besteht also bald aus drei Kammern. Neben National- und Bundesrat gibt es künftig noch eine Echokammer. So ist zumindest der aktuelle Stand an der Baustelle am Dr.-Karl-Renner-Ring. Von den Echokammern im polit-medialen Bereich ist ja häufig die Rede, wenn man beklagt, dass einzelne Gruppen nur mehr ihre eigenen Sichtweisen zurückgespielt und damit bestätigt bekommen.

Das macht den Umstand besonders heikel, dass die Rückkehr ins Parlament um Monate verzögert werden könnte, weil im Sitzungssaal jedes Wort dreimal nachhallt. Das könnte als rhetorisches Mittel manchmal wirkungsvoll sein, in der Regel aber reicht einmal Hören tatsächlich aus. Mit dieser Panne reiht sich auch das Hohe Haus in Wien in jene öffentlichen Bauvorhaben, die nicht rechtzeitig fertig und dazu viel teuerer werden. Zwar nicht ganz so arg wie der Berliner Flughafen, aber in einem Haus, in dem die Demokratie durch die freie Rede und den Austausch von Argumenten gelebt wird, ist ein akustisches Problem dieser Dimension doch ein sehr wesentlicher Mangel. Es überrascht, dass dieser Aspekt bei der Planung, wie zum Beispiel bei Konzerthäusern, nicht mehr im Fokus stand.