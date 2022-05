Real Madrid: Audienz im Palast der Königlichen

David Alaba jubelte - in einem zu diesem Zeitpunkt teils schon geleerten Stadion - auch am Samstag mit einem Sessel in Händen. Getan hat er dies zuerst im Champions-League-Spiel gegen Paris im März. Mittlerweile ist der Jubel Kult.

Das Estadio Santiago Bernabéu ist eine Kultstätte. Am Samstag feierten ebendort 60.000 ihre „Campeones“. Lauten Applaus gab es für Benzema, Módric – und einen Tennisstar.

Es sind nur eine Handvoll Stadien, die ein Fußballfan einmal in seinem Leben gesehen haben muss, weil sie eine ganz besondere Aura umgibt. Das Camp Nou in Barcelona, Anfield in Liverpool, Old Trafford in Manchester, Wembley in London – und das Estadio Santiago Bernabéu in Madrid.

Die Avenida de Concha Espina 1 in der spanischen Hauptstadt ist weder die schönste noch modernste Adresse des europäischen Vereinsfußballs. Vor 75 Jahren eröffnet, erzählen die Betonmauern teils schon zu viele Geschichten, der Vergleich mit dem Wiener Ernst-Happel-Stadion ist nicht allzu weit hergeholt.

Samstagnachmittag war das Bernabéu aber wieder einmal Schauplatz einer geschichtsträchtigen Begegnung. Vor dem Spiel gegen Espanyol Barcelona kauften Fans bei eigens aufgebauten Ständen Schals und Shirts mit dem Aufdruck „Campeones“, obwohl ihr Klub zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht Champion, also Meister der Primera Division, war. Es sollte kein hochnäsiger Akt, sondern ein wohl begründeter sein: Den Königlichen reichte in den ausbleibenden fünf La-Liga-Spielen ein einziger Punkt zur Krönung.